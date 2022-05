Red Bull hizo oficial lo que filtró el propio Checo Pérez tras su triunfo del domingo en Mónaco: la escudería austríaca y el piloto mexicano prolongaron su vínculo por 2023 y 2024.

El año pasado, pese a los altibajos y a la baja performance en Clasificación, el tapatío aprobó el examen de Red Bull sin mucho brillo, pero muy por encima de todos los sucesores de Ricciardo en la butaca dos del equipo y superando al desteñido número dos de Mercedes.

Este año, Checo ha dado un sólido paso adelante y en las últimas dos carreras superó en ritmo al mismísimo Max Verstappen. Está mucho más cerca en clasificación y se siente relativamente más cómodo con el auto de 2022 que el campeón del mundo. Por todo ello, la renovación debía ser un hecho, y lo fue.

La pregunta ahora es: ¿para dónde apuntará Gasly en 2023, visto el techo de cristal que lo frena en Alpha Tauri? ¿McLaren por Ricciardo? ¿Alpine por Alonso? Las chances no son muchas para el veloz francés.

En cuanto a Pérez, declaró que “Ha sido una semana increíble, ganar el Gran Premio de Mónaco es un sueño para cualquier piloto y luego que lo que siga sea anunciar que seguiré con el equipo hasta 2024 me hace muy feliz”.

Por su parte, el jefe del equipo,Christian Horner, ponderó que "Una y otra vez (el mexicano) ha demostrado no sólo que es un jugador de equipo magnífico, sino también que su nivel de comodidad ha crecido y se ha convertido en una verdadera fuerza que debe ser reconocida en la parrilla. Este año ha dado otro paso y la distancia respecto del campeón Max se ha reducido de forma significativa”, admitió.

Mientras tanto, del otro lado del box llegan las quejas del papá Jos: “Red Bull debería haber hecho más para ayudar a Max”. “Como padre me quedé decepcionado con la carrera. El tercer puesto de Max fue muy decepcionante. Todos vimos que fue un fin de semana difícil para él. Empezando por el coche, que simplemente no tiene las características para su estilo de pilotaje todavía. Max tiene muy poco agarre en el eje delantero y sobre todo en Mónaco, con todas estas curvas cortas, necesitas un coche que gire muy rápido. Eso era difícil para él”, comentó el ex piloto de F1.

“Al líder del Campeonato, Max, no le ayudaron en ese sentido con la estrategia seleccionada. La estrategia se volvió completamente a favor de Checo. Eso me parece decepcionante y me habría gustado que fuera diferente para el líder del Campeonato”, indicó The Boss en la Web de su hijo.