Se confirmó lo que anticipaba ayer nomás Continental Web: Porsche dio por canceladas sus negociaciones con Red Bull para unirse a ellos en la F1 desde 2026.

"En el transcurso de los últimos meses, Porsche AG y Red Bull GmbH han mantenido conversaciones sobre la posibilidad de la entrada de Porsche en la Fórmula 1. Las dos compañías ahora han llegado a la conclusión conjunta de que estas conversaciones ya no continuarán. La premisa siempre fue que una asociación se basaría en igualdad de condiciones, lo que incluiría no solo una asociación de motores sino también al equipo. Esto no se pudo lograr. Con los cambios de reglamento ya claros, el Campeonato sigue siendo un entorno atractivo para Porsche, que seguiremos monitorizando", explicaron.

Finalmente se impuso la defensa corporativa de su poder que hicieron Helmut Marko y Christian Horner, los reales mandamases de Red Bull, que habrían perdido su papel clave si Porsche hubiera logrado la mayoría accionaria del equipo y hubieran corrido el mismo destino que Ross Brawn en Mercedes… Horner alegó que “El equipo es el activo de marketing más grande a nivel mundial para Red Bull. ¿Por qué deberíamos comprometerlo a largo plazo?”.

Ahora los tiempos se acortan para llegar a la F1 en 2026. Pero Porsche todavía podría armar un equipo propio para 2027, o comprar Williams o Haas para arrancar dentro de cuatro años.