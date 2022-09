La apuesta por la experiencia de Magnussen les rindió frutos a los directivos de Haas, y ahora el equipo que menos invierte en I&D piensa en un talento siempre nombrado y nunca tenido en cuenta. Niko Hülkenberg, expiloto de Force India y ganador de las 24 Horas de Le Mans al primer intento, sería la elección de Gene Haas y Guenther Steiner para acompañar a Kevin en 2023. Ambos compartieron equipo en los inicios de Renault (antes de transformarse en Alpine).

Steiner aclaró que “Todos los que tienen la superlicencia están en la lista. Creo que (Niko) es un candidato como todos los demás, porque tiene superlicencia, ha hecho F1, tiene experiencia. Quiero decir que no hay nadie que esté compitiendo ahora y que puedas fichar si querés cambiar de piloto. Sólo tenemos que ver cuál es la mejor decisión”, matizó Steiner.

Pero Steiner no quiso descartar a Antonio Giovinazzi, peludo que viene de regalo con las ayudas técnicas de Ferrari. Pero aclaró que la presencia del italiano en las prácticas de viernes del GP de Italia tuvieron que ver con un pedido de Ferrari y no con una predilección de Haas. “Hizo un muy buen trabajo, nunca había conducido el coche con el actual reglamento. Se puso en marcha inmediatamente, fue muy bueno”, concluyó Steiner.

La aclaración de Steiner sobre la Superlicencia no es baladí: en los últimos días, tanto dirigentes de equipos cuanto el mismísimo Stefano Domenicali, CEO de Liberty Media, se encargaron de aclarar que no se le otorgará ese beneficio al estadounidense Colton Herta, a quien Alpha Tauri tenía apalabrado, pero no tiene como mejores actuaciones más que una quinta y una tercera posición final en los últimos años de la IndyCar. Queda claro que para los europeos que manejan la F1, los estadounidenses que quieran ingresar a la máxima no se merecen ni justicia: Herta es Andretti, máximo objetivo de la rosca europea en estos meses.