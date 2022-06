Estudiantes y Gimnasia de La Plata empataron 1 a 1 en cancha del León con goles de Agustín Rogel en el primer tiempo y Cristian Tarragona en el segundo.

El juego de Gimnasia fue casi siempre mas lucido. Cuando la pelota pasaba por Brian Aleman, y Estudiantes no conseguía ubicarlo para taponarlo, el Lobo era claramente superior. Pero la tenencia no es necesiaria para Estudiantes, que pese a no haber contando con el blón, se puso en ventaja antes de terminar el primer tiempo con gol de Rogel.

Gimnasia se pudo recuperar a tiempo. Lo suficientemente rápido para no hundirse en un mar de dudas. Antes de los 10 minutos del segundo tiempo, Tarragona puso las cosas 1 a 1 y el Lobo ganó en tranquilidad.

A partir de ahí el pardito se puso más raspado, el juego se perdió en alguna diagonal platense, y el clásico sumó un nuevo empate, otro más de tantos, casi siempre deslucidos.