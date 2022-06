San Lorenzo e Independiente empataron 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro con goles de Leandro Benegas al final del primer tiempo y de Adam Bareiro en el segundo.

Fue mas Independiente en el primer tiempo. Resulta exasperante fue carencia de efectividad el Rojo. Su juego es flojo, pero en este caso el Ciclón lo fue incluso más. E Independiente no podía convertir, no paraba de perderse goles hechos. Hasta que tras un centro, Leandro Benegas puso el 1 a 0.

En el segundo, San Lorenzo empezó mejor, y fue mas hasta que empató el partido, mediante un tanto de Adam Bareiro a los 13 minutos. Después Independiente se le fue encima, pero sin llegar con claridad.

El Ciclón aguantó. Entre la falta de profundidad de Independiente y una defensa basada en una suerte de golpiza que terminó en una sola expulsión, la de Siro Rosané por una patada descalificadora a Alex Vigo. Hubo una falta de expulsión contra Tomás Pozzo que lo sacó de la cancha de por parte de Gattoni.

Pero el Rojo no pudo. No puede. Es un equipo tibio, flojito, malo. El técnico no encuentra el diseño. Caprichosamente no incluye a los jugadores mas desnivelantes. Parecen no tener salida los de Avellaneda.