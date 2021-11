Más allá de que Lionel Messi evoluciona favorablemente de sus molestias físicas que lo marginaron del último par de partidos del PSG y que el cuerpo técnico lo evalúa día a día, también baraja la posibilidad de no incluirlo de titular ante Uruguay en Montevideo y preservarlo para que llegue lo mejor posible al duelo ante Brasil que tendrá lugar en San Juan.

Si eso sucede, uno de los grandes candidatos a reemplazarlo, por tener similares características, es Paulo Dybala. El cordobés de la Juventus ha tenido menos chances en la Selección Argentina de lo que su rendimiento en Europa ameritaría.

Las lesiones e incompatibilidades con algunos compañeros, como Messi, respecto del cual él mismo reconoció que ocupan una función similar, lo han marginado, pero ahora, a un año del Mundial, sin un lugar confirmado en la lista, puede tener su chance para demostrar que debe estar.

¿Cómo ha sido el año del delantero en el fútbol de Italia?

Dybala jugó 11 de los 16 partidos que su equipo disputó en lo que va de la temporada 2021/2022. Fue titular en 10 e ingresó en el segundo tiempo en uno de ellos, en el choque ante el Inter. Cuatro de los partidos que no jugó se debieron a un desgarro en el muslo izquierdo sufrido en el duelo liguero ante Sampdoria, el 28 de septiembre. Su otra ausencia fue en el partido previo al debut por Champions League, en el que Massimiliano Allegri decidió darle descanso.

En esos 11 encuentros el ex jugador de Instituto convirtió 6 goles, 3 de ellos de penal. Además, del total mencionado, 3 goles los anotó por la Champions League, dos ante el Zenit y uno ante el Malmo. Por lesión no pudo jugar ante el Chelsea.

En 10 de los encuentros que afrontó en esta temporada, su equipo jugó con un esquema 4-4-2 y el se ubicó como segundo delantero, en compañía de un atacante de mayor presencia en el área, que en la mayoría de los casos fue el español Álvaro Morata. Sólo en un partido en el que jugó, su entrenador dispuso de un 5-3-2 y el fue el delantero más adelantado.

La Selección Argentina, incluso con los mismos futbolistas, ha adoptado diversos sistemas de juego. Muchas veces ha jugado 4-4-2 con Giovani Lo Celso como volante por izquierda y Ángel Di María por derecha. En ese caso, la tarea de Dybala, detrás de Lautaro Martínez, podría asemejarse a lo que hace Messi.

Sin embargo, el 10 y capitán del conjunto nacional permite una variante táctica en la que el cordobés quizás no estaría tan cómodo. Si el partido lo requiere, Di María puede jugar como delantero por izquierda, Lautaro Martínez por el centro y Messi del medio hacia la derecha. A Dybala, esa función de extremo lo saca bastante de circulación.

Cabe aclarar que el ex atacante del Palermo ha adoptado una rol absolutamente preponderante en la Juventus, especialmente desde la salida de Cristiano Ronaldo. Allegri ya había hecho trascender que su equipo giraría a su alrededor y no se jugaría en función del portugués, que finalmente se fue. Además es un referente en el plantel e incluso suele ser capitán si Giorgio Chiellini, un histórico del club, no juega. En los partidos que ha disputado ha mostrado un alto rendimiento, aunque lejos de su mejor momento en 2017.

Quizás, conspira contra su nivel individual el hecho de que la Vecchia Signora ya no sea el mismo equipo poderoso de hace algunos años. Ya el año pasado quedó en el cuarto lugar, luego de ganar la Serie A nueve veces seguidas. Este año marcha octavo en la liga, a 14 puntos del líder con sólo 12 fechas jugadas. Sí ha mostrado un mejor nivel en la Champions, donde lidera su grupo, que comparte con el Chelsea, última campeón, con puntaje ideal en cuatro fechas.