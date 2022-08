"Más vale pájaro en mano que cien volando", reza un viejo y conocido refrán, que refiere con claridad a una dicotomía tan antigua como la humanidad: conservar o aspirar a más con riesgo a perder. Esa misma encrucijada la enfrentó uno de los mejores goleadores de todos los tiempos y parece no haberle ido del todo bien al respecto.

Cristiano Ronaldo buscó irse del Manchester United para aprovechar sus últimos años de plenitud en un equipo que juegue la Champions League, pero no consiguió quien lo reciba y ahora perdió su lugar en su propio club. Erik ten Hag, flamante entrenador del conjunto inglés, lo mandará al banco de suplentes.

En su búsqueda de arribar a un club de mejor actualidad, el delantero abrió puertas con el Bayern Munich, el Barcelona, el Atlético Madrid y el Chelsea, pero todas se le cerraron. En ese lapso se ausentó de la pretemporada con su equipo, a la que no asistió según sus propias palabras por "problemas personales".

No estuvo en la gira del equipo por Bangkok y Australia, en la que se presentó un nuevo entrenador, situación que suele ser próspera para que jugadores sin tantas oportunidades en el pasado tengan una nueva chance. En los partidos amistosos que los Diablos Rojos de Manchester disputaron, los rendimientos fueron bastante positivos sin CR7.

Por eso, con toda lógica, a pesar de ser una figura inmensa, el director técnico eligió a otros delanteros, los que mejor estuvieron en la pretemporada, para comenzar a jugar por la Premier League, que comienza el próximo fin de semana. Jadon Sancho, Anthony Martial y Marcus Rashford conforman el tridente elegido para enfrentar al Brighton el domingo. Además, parecen adaptarse bastante más a la idea de juego del entrenador.

Los directivos del club expresaron durante todo este tiempo que el ex jugador del Real Madrid no está a la venta, aunque en los últimos días parecen haber flexibilizado la postura: aceptan negociar, pero de ninguna manera un préstamo. Sin embargo, las ofertas de compra no aparecen.

Algunos medios ingleses, como The Sun, llegan a conclusiones más extremas y consideran que Cristiano Ronaldo "calentará el banco" del equipo durante la temporada. Más allá de esas conjeturas, el gran delantero tomó una decisión arriesgada: si el equipo arranca con el mismo nivel que en la pretemporada, le será muy difícil ganarse un lugar.