A los equipos más poderosos del país se les exige en nivel y en resultado. Y, si bien Boca tuvo un rendimiento correcto en buena parte del duelo ante Colón, el empate sobre el final le dejó sensaciones negativas. El Xeneize visita a Aldosivi en Mar del Plata y necesita tres puntos que le den confianza.

El equipo de Sebastián Battaglia no tuvo un mal debut. Jugó un buen primer tiempo, se relajó en el segundo y no terminó de definir, pero aún así no sufrió más que en la acción concreta del gol de Lucas Beltrán.

Por eso, más allá del resultado final, el entrenador no tenía pensado realizar modificaciones para esta segunda fecha. Sin embargo, un imprevisto físico lo obliga a meter mano en el equipo. Juan Ramírez debió dejar la cancha en el duelo contra el Sabalero por un golpe en el tobillo que no parecía tan grave, pero no le permitirá jugar. En su lugar ingresará Diego "Pulpo" González.

El Tiburón tuvo un arranque complejo contra Vélez en Liniers. Hizo un primer tiempo correcto y se le escapó en el complemento. Martín Palermo dispondrá el ingreso de Marcos Miers por Nicolás Valentini que fue expulsado en el debut y regresará al equipo el goleador del equipo, Martín Cauteruccio que ingresará por Tomás Martínez.

