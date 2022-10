Según el medio italiano Sky Sport, estudios médicos han detectado que el jugador cordobés Paulo Dybala sufre de una dolencia en el cuádriceps femoral, lo que podría evitar que juegue entre 4 y 8 semanas. La duración exacta de su recuperación se sabrá en las próximas 24 o 36 horas luego de la resonancia magnética, pero esto pone la posibilidad de una pieza menos en el plantel argentino y Lionel Scaloni debe pensar en quién podría tomar su lugar en la selección para Qatar.

El técnico del S. A. Roma, José Mourinho, dio una desoladora declaración sobre la lesión de su delantero: “La lesión parece muy grave. Diría que mala, pero sinceramente después de hablar con Paulo… No soy médico, pero me parece muy mala, no creo que pueda volver a jugar antes de 2023”.

Una opción para La Scaloneta podrían ser Ángel y Joaquín Correa, teniendo en cuenta que el Tucu podría estar en ventaja como primera elección de Lautaro Martínez. Otro que pisa fuerte es Gio Simeone, quien se está destacando como goleador del Napoli y puede funcionar como un atacante natural. Lucas Alario también podría tener una chance, al igual que Thiago Almada, citado para la última gira por Estados Unidos.

Nombres como Nicolás Domínguez, Facundo Medina, Nehuén Pérez, Emiliano Buendía o Lucas Ocampos tienen posibilidad de igual manera.

Antes de su debut en el Mundial, Argentina se medirá contra Emiratos Árabes Unidos en un partido amistoso el 16 de noviembre en Abu Dabhi.