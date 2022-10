El campeonato argentino puede definirse el próximo domingo. Todavía queda bastante por resolver hasta ese día e incluso, la punta puede cambiar de manos, pero no habrá resolución hasta al menos el próximo fin de semana. Sin embargo, cabe la posibilidad de que la historia no termine ahí: matemáticamente existe la posibilidad, y no es tan remota, de que haya un triple empate en la punta.

En este momento, el líder del torneo es Racing con 50 puntos y lo sigue Boca con 48 y Huracán con 47. El detalle, para nada menor, es que el Xeneize tiene dos partidos por delante y el resto uno sólo. Pero, aún así, cabe la posibilidad de que los tres equipos finalicen con la misma cantidad de puntos.

No parece descabellado pensar que el equipo de Hugo Ibarra pueda empatar con Gimnasia y con Independiente, que la Academia pueda perder con River y que el Globo pueda imponerse en su visita a Patronato, que, además, ya ha descendido. Si eso sucede, todos terminarían el campeonato con 50 puntos. ¿Cómo se resolvería quien es el campeón?

El artículo 16, inciso 1 del reglamento de Torneos 2022 de la Liga Profesional de Fútbol establece que en caso de igualdad de puntos en el primer puesto de la tabla, para determinar quien es el campeón debe jugarse un partido o los necesarios, en caso de que haya más de dos igualados, como desempate y debe llevarse a cabo en cancha neutral.

Este mismo artículo se aplicará en caso de que se de alguna de las numerosas combinaciones posibles que ubiquen con la misma cantidad de puntos a dos equipos en vez de a tres y en ese caso solo se disputaría un partido.

A diferencia de lo que sucede en otras ligas del mundo, en Argentina no se contempla como criterio para desempatar el primer puesto ni la diferencia de goles ni el resultado que se haya producido en el partido en el partido que involucre a los dos clubes empatados en puntos.