La paciencia de los directivos del PSG con respecto a la continuidad de Kylian Mbappé se agota lenta pero ininterrumpidamente. Tanto el manager Leonardo como el dueño Nasse Al-Khelaifi ya no saben que hacer para convencer al joven campeón del mundo de seguir en la institución y comienzan a plantearse la posibilidad de dejar de intentarlo y tratar de sacar algo de dinero por su pase. Incluso, ya suenan reemplazantes.

En algún momento la crítica de Mbappé hacia el conjunto francés y el motivo que esgrimía como principal para una posible salida es la falta de competitividad del equipo. En las últimas dos Champions League el equipo alcanzó la final y la semifinal, por lo que eso parece haber quedado atrás. Además, este mercado arribaron cientos de estrellas al club, como para transformarlo en el máximo candidato a ganar todo lo que juegue.

En la conferencia de presentación de Lionel Messi, Al-Khelaifi le apuntó directamente: "Ya no tiene excusas, tiene al equipo más competitivo del mundo. Sin embargo, este no parece ser el verdadero motivo. Tampoco el económico: hoy el ex Mónaco es el tercer mejor pago del equipo, pero el ofrecimiento que le hicieron los directivos recientemente para renovar es de cinco años de contrato, con opción a uno más y un incremento salarial que lo ubicaría a la par de Messi en sueldo por temporada. Pero el delantero nuevamente lo rechazó.

Por primera vez, desde Francia empiezan a dejar el optimismo de lado. Sólo reciben negativas, ni siquiera contraofertas. Desde el entorno de Mbappé aseguran que el futbolista no quiere nada más en Francia y que desea partir hacia el Real Madrid, donde nadie podría discutirle el trono de figura máxima del equipo.

Por eso, luego de muchos intentos y de que la posibilidad de dejarlo salir ni siquiera se barajase como una opción lejana, hoy desde París ya analizan posibles alternativas. Se plantean aceptar una oferta del conjunto Merengue de casi 150 millones de euros y salir a buscar un reemplazo. En ese esquema, dos nombres pican en punta. El primero aún es el de Cristiano Ronaldo, tal como adelantó Continental hace unos días.

La otra variante fue recomendada explícitamente por Neymar. Se trata de su compañero de selección, Richarlison. El excelente delantero que ha desarrollado una pica especial por redes sociales con varios integrantes del seleccionado argentino se destaca notoriamente tanto en su país como en su equipo, el Everton. El brasileño espera con expectativa una salida de un equipo sin demasiado rumbo, para mejorar su carrera