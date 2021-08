Durante un largo tiempo se especuló con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo deje su actual club, la Juventus, en este mismo mercado de pases. Cómo las negociaciones se apagaron y tras la Eurocopa no se había vuelto a mencionar el tema al menos para esta temporada, la cuestión se apagó, pero ahora, sería el propio CR7 el que intentaría forzar una salida. No ve como competitivo a su actual equipo y quiere una salida. Las chances: PSG o Manchester City.

A partir de la llegada de Lionel Messi al Paris Saint-Germain, el futuro de Kylian Mbappé se puso en duda. A tal punto que el presidente de la institución, Nasser Al-Khelaifi, en conferencia de prensa, le puso presión: “Ahora no tiene excusa, tiene al equipo más competitivo del mundo”. Sin embargo, el joven campeón del mundo, a quien se le vence el contrato el año que viene, quiere tener mayor protagonismo, por lo que buscaría una salida, ya sea en este mercado por una venta o en el próximo en condición de libre.

En ese contexto y con la decisión tomada, los directivos del PSG piensan en aceptar una oferta del Real Madrid por el jugador para sacar algo de dinero y no dejarlo ir sin retribución alguna. Desde París ya saben que si Mbappé deja la institución, el principal apuntado para reemplazarlo es Cristiano Ronaldo. Según afirman medios franceses toda la operación podría hacerse este mismo mes.

Al mismo tiempo, de acuerdo a lo que indicó el diario Corriere dello Sport, el propio jugador portugués, que no pretende esperar, se comunicó con su representante, Jorge Mendes, para que le busque un destino. El agente del histórico goleador del Real Madrid se comunicó con directivos del Manchester City y hasta habría viajado a Inglaterra para cerrar la venta.

El conjunto inglés contrató por 100 millones de libras a Jack Grealish y aún puja por Harry Kane, una negociación que se complicó más de lo previsto. Por eso, analizan la posibilidad de desistir de la contratación del delantero del Tottenham y dedicarse de lleno al de Ronaldo o bien aguardar el desenlace de la novela con Kane para decidir si avanzan por el portugués.

Ha sido un mercado de pases con sorpresas mayúsculas en Europa. Tras un año en el que casi no hubo movimientos por la pandemia, todo se reactivó de manera sorprendente. Por eso, con el armado brutal del PSG, es lógico que CR7 no quiera permanecer en un equipo con el que no se ve con chances de competir y busque unirse al súper equipo o sumarse a uno de los que aparece como uno de los principales competidores posibles, con Pep Guardiola como DT.