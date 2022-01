El descontento de Cristiano Ronaldo con el presente del Manchester United. El portugués retornó a mediados del año pasado al equipo en el que explotó, con el objetivo de volver a llevarlo a los primeros planos, tras largos años de flojas campañas desde la salida de Sir Alex Ferguson del cargo de entrenador.

Sin embargo, el objetivo de CR7 de seguir en el más alto nivel y aprovechar sus últimos años de plenitud para acrecentar aún más su portentosa vitrina, no parece estar cerca de cumplirse. Los Diablos Rojos hace años no compiten en el más alto nivel, pero durante la temporada pasada parecían haber tenido una mejora que invitaba a ilusionar con la llegada de un jugador franquicia.

Sin embargo, el rendimiento del equipo empeoró y la desilusión del goleador ex Real Madrid no es un secreto. "No estoy en el Manchester United para pelear el sexto o séptimo puesto. No acepto que nuestra mentalidad sea menos que estar entre los tres mejores de la Premier", espetó con bronca.

Como si fuera poco, en medio de fuertes rumores sobre conflictos en el vestuario, apuntó contra sus compañeros más jóvenes, en diálogo con Sky Sports: "Los jugadores mayores siempre pueden ayudar a los jóvenes. Pero si te doy un consejo para tu día a día y lo ignoras, será difícil. Puedo hablar todo el día, pero si no viene de dentro, es imposible. Si necesitan mi ayuda, mi apoyo y mi consejo, seré el número 1 para ayudar. Pero si no quieren mi ayuda, hagan su trabajo y den lo mejor de sí mismos para ayudar al equipo".

En consecuencia, el auto apodado Mr. Champions dialogó con los directivos del club y les manifestó que si no hay un cambio de rumbo rotundo, que incluya la llegada de algunos refuerzos, va a optar por irse del club, ahora o a mediados de años. Los rumores sobre un posible destino son muchos: desde el fútbol de Brasil, hasta nada menos que el Barcelona.

La liga inglesa parece una utopía por los lejos que ha quedado el club en puntos del Manchester City, su clásico rival. Todo dependerá de cuán lejos pueda llegar en la Champions League, donde, pese a haber clasificado a los octavos de final en el primer lugar del grupo, no tuvieron fortuna en el sorteo y deberá enfrentar nada menos que al Atlético Madrid.