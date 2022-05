La Conmemoración de la revolución de mayo es una de las fechas más importantes para la historia de la República Argentina, marca un nuevo aniversario del nacimiento del Primer Gobierno Patrio, que reflejó un antes y un después en la formación de nuestra nación.

En celebración a este hito la Escuela de Educación Secundaria Agraria Nº 2 Las Toscas-Carlos Salas, realiza desde hace 21 años un encuentro gastronómico social y cultural que comenzó

en pos de poder acompañar a la institución, y que este año, recibirá el doble de personas que las ediciones anteriores.

Las Toscas, es un pequeño poblado asentado al sur del distrito de Lincoln, distante a 80 km de la ciudad cabecera.

Desde su fundación en 1904 y hasta comienzos de este nuevo siglo, esta localidad, no contaba con la educación de nivel secundario. En el 2000 comenzó a funcionar esta institución como anexo de la escuela agraria Nº1 de Lincoln, con un bachillerato de adultos, junto a la extensión del nivel polimodal, y en el 2009 se independizó.

Con la puesta en funcionamiento del nivel secundario, la localidad no solo logró que los alumnos no tengan que viajar todos los días a otros lugares, si no también, generó arraigo y trabajo para docentes y habitantes del lugar.



En la actualidad la escuela cuenta con una matrícula de 84 alumnos, de los cuales 19 son residentes, pertenecientes además de Las Toscas, de la zona rural, y los pueblos de Roberts, Facundo Quiroga, Martínez de Hoz, El Triunfo, y Carlos Salas.

El menú. Empanadas, locro, pasteles y tortas.