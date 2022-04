Los pequeños productores ya tienen su lugar

El sitio está destinado para los productores de distintos puntos del país. Se comenzará con puesteros y puesteras del cordón verde de la provincia de Buenos Aires y de Mendoza, con la venta de, aproximadamente, 2.200 bultos entre verduras y frutas.

En la apertura de la inauguración, un grupo de pequeñas productoras simuló un día de trabajo en la quinta, donde, en una charla entre ellas y en voz alta, esbozaron la preocupación por la situación actual "si la verdad que no sé qué vamos a hacer hoy en día, nos subieron otra vez el alquiler, la luz,10 más vamos a tener que aumentar. La inflación, la semilla no alcanza, no sé qué vamos a hacer, la lechuga se está pasando, y el camionero me ha dicho que me va a pagar $30 pesos, y no sé, no da.

Y agregaron "Todo caro, todo sube y nosotros no ponemos el precio, vienen y te ponen el precio que ellos quieren, no sé qué vamos a hacer ".

En diálogo con @ContinentalAgro, Nahuel Levaggi, presidente del Mercado Central y coordinador nacional de la UTT destacó "es un paso muy importante y justicia para el sector de los pequeños productores históricamente relegados y con complicaciones para poder acceder a vender sus productos directamente. Y hoy con la inauguración de esta nave que tiene una reglamentación en función de garantizar el acceso a los pequeños productores acá al mercado, es un paso a esas políticas públicas que tenemos que construir en función de los que más lo necesitan".