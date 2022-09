Otro episodio de inseguridad volvió a sacudir a la ciudad de La Plata. Esta vez, un grupo de tres motochorros entraron a punta de pistola a un supermercado, amenazaron a la encargada y los clientes y se quedaron con el dinero que había en la caja registradora y los celulares.

El impactante episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, que se encuentra ubicado entre las calles 22 y 69. En las imágenes, se puede observar cómo la mujer atendía a dos personas de forma relajada cuando tres hombres llegaron en moto, frenaron en la puerta del local y entraron al negocio.

En consecuencia, uno de los sospechosos pasó del otro lado del mostrador para reducir a la empleada y juntar la recaudación que había en la caja registradora. En tanto, su cómplice, le apuntó con su arma a los clientes para evitar que escapen y den aviso a las autoridades.

A su vez, las cámaras de seguridad del local lograron capturar el particular accionar de un joven, quien al ver a los asaltantes se escondió detrás de una de las góndolas y arrojó sus pertenencias entre la mercadería para que no se las roben. Acto seguido, se tiró al suelo para que no le hagan daño.

Con el botín en su poder, los delincuentes escaparon del lugar para no ser vistos por ningún vecino de la zona. Por estas horas, personal de la Policía local analizan las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con su paradero.