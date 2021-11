La escena se vivió en el barrio de Colegiales, cuando una joven mujer se lanzó en total estado de enloquecimiento a agredir a tres policías que intentaron contenerla. Mientras lo hacían la dama fuera de control tironeaba y le gritaba a la mujer uniformada que quería ayudarla: "No me toques no me gustan las negras, me ponen mal".

Luego de unos segundos de empujones y tironeos, terminó abrazada a uno de los oficiales y besándolo en la boca.

El video de la descontrolada se viralizó y el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, la denunció por discriminación.