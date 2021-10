Todo ocurrió en Salta. La mujer había sido víctima de violencia de género y las autoridades temían que el maltrato se repitiese entonces decidieron ponerle una custodia. El cabo Alberto Martínez fue asignado a tal función.

Según cuenta El Tribuno, la mujer le permitió pasar a su casa al custodio, y dejarlo que mite TV mientras ella dormía, para que el pudiese mantenerse despierto.

Sin embargo, según la víctima, "a las 3.15 viene este policía y me dice: ‘Correte para la pared’ y me pregunta la hora. Después me dice ‘yo me voy a acostar en la orilla’. Le dije que no podía hacer eso, que me tenía que cuidar", la explicó la mujer a dicho matutino.

Pero el agente prosiguió con su aberrante actividad: "Cuando se acostó ya no tenía ropa, estaba con un boxer. Me empujó contra la pared, me abrazó, me tocó los pechos, quería sacarme la remera, le dije que no... Le digo ‘¿por qué hace esto?’, y me dijo... ‘me tenté’”.

El tentado enfrenta ahora una causa por abuso sexual simple agravado por ser cometido por personal perteneciente a las fuerzas de seguridad, en ocasión de sus funciones..