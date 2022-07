Uber informó que se produjeron casi 4.000 agresiones sexuales en viajes entre 2019 y 2020 en Estados Unidos.

En un Informe de Seguridad de 78 páginas, publicado el jueves, se detalló que la compañía recibió 3.824 informes en cinco categorías de agresión sexual grave entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. El documento incluía categorías de agresión sexual como "besos no consentidos de una parte del cuerpo no sexual", "penetración sexual no consentida" y violación.

Si bien el informe indicó que el número total "representa una experiencia devastadora para las personas, las familias y las comunidades afectadas", en realidad es un 38 % inferior a las 5981 agresiones registradas en el primer informe de seguridad de Uber, publicado en diciembre de 2019, que cubría el período 2017-2018.

"El cambio en la tasa de informes de agresión sexual a lo largo del tiempo puede haber sido afectado por una serie de factores, incluida la forma en que la pandemia de COVID-19 alteró el uso de la plataforma, así como los esfuerzos de seguridad y transparencia de Uber", afirmó Uber en el informe. "Pero cada incidente informado representa una experiencia vivida desgarradora para el sobreviviente. Incluso un informe es un informe de más".

Tony West, director legal de Uber, se hizo eco de los últimos comentarios en un comunicado de prensa sobre el informe de seguridad. "No estaríamos donde estamos hoy sin la guía y el apoyo de expertos y grupos de defensa", escribió.

"Estamos agradecidos por la oportunidad de escuchar, aprender y asociarnos con personas de todo el mundo. Estos continúan guiando nuestro viaje de seguridad y nos ayudan a crear muchas de las políticas y procesos que tenemos hoy en día", agregó West.

A partir del mes pasado, Uber comenzó a ampliar sus servicios tras los meses más duros de la pandemia y anunció la vuelta de su servicio UberX Share, pero con un nuevo esquema y nombre, en al menos 10 ciudades.