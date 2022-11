Elon Musk, dueño de twitter, anunció mediante la red social que todo el proceso de verificación se está renovando en este momento. Su idea es cobrar 20 dólares al mes para tener o mantener el tick azul de twitter.

Los usuarios verificados de twitter tendrán 90 días para registrarse en el nuevo servicio de suscripción, llamado “Blue”, o perderán su marca de verificación.

Musk no especificó cómo será este cambio pero Jason Calacanis, un asociado de Musk que es parte de un equipo, lanzó un tweet preguntándoles a los usuarios de la plataforma, cuanto pagarían al mes por una marca azul. Entre las opciones estaban 5 dólares al mes, 10 dólares, 15 dólares o no pagaría nada. El 80% dijo que no pagaría nada, el 10% pagaría 5 dólares, el 5,4% 15 dólares y el 2,5% 10 dólares.

Una idea que tenía Elon en Abril, era verificar a todos los humanos y expandir su servicio de suscripción de nicho podría generar ingresos significativos.

El Washington Post, informó que Musk tiene pensado despedir al 25% de los 7.500 empleados de Twitter que se encuentran en la sede central en San Francisco. Ademas, el dueño de la plataforma ya había dicho mediante la red social que lo mas desordenado de la empresa es que hay 10 personas 'administrando' por cada persona que codifica.

Ademas, el multimillonario, preguntó mediante twitter si debería volver vine, una aplicación para compartir videos vista como un precursor de TikTok pero cerrada por Twitter en 2016. El 70% dijo que sí.