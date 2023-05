El futbolista de Boca Juniors Sebastián Villa afirmó su inocencia en el juicio que se le sustancia por presunta violencia de género hacia una expareja en abril de 2020 en un barrio privado de Canning, provincia de Buenos Aires. Se acusa al deportista de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas a su expareja, Daniela Cortés. Villa aseguró que Cortés era "celosa y manipuladora" y remarcó que “el hecho que se me imputa, yo no lo cometí".

“Nos conocimos en redes sociales, en 2018. Hablábamos por redes sociales, por Instagram. Yo estaba jugando en Tolima, de pronto quedamos a una hora de distancia en avión, ocho horas en auto. Ella iba y venía, con su familia, con mi familia... de pronto me compra Boca y le pido que por favor me acompañe a la revisión médica. Y vinimos a Buenos Aires", repasó Villa.

El delantero aseveró que la situación con Cortés varió al llegar a Boca. “Después no era lo mismo, ser el Sebastián Villa del Tolima que el de Boca, que lo convocaban de la Selección Colombia. Quería las contraseñas de las tarjetas, me peleaba porque quería manejarme el Instagram y yo le decía que no".

“Cuando se concreta la venta aBoca, es la primera vez que a mí me entra un dinero. De los 3,5 millones de dólares, a mí me queda un 8 por ciento. Como ella estaba en Buenos Aires y yo estaba entrenando, le hicimos un poder a su hermana, Cintia Cortés. Ella se enojó porque yo no quise darle la firma para que ella fuera dueña del departamento. '¿Para qué vine yo a Buenos Aires si no voy a progresar?' me decía. Al tiempo me enteré de que ese departamento que compró estaba embargado", añadió Villa.

Según el futbolista, Cortés le dijo “Negro asqueroso, si vos no sos mío, no sos de nadie. Yo no quiero que esto termine mal', me dijo. 'Si usted no me da el vuelo privado para Colombia y 150 mil dólares, yo le daño la carrera'. Ahí yo me asusté mucho. Mientras estoy hablando por teléfono, saco la maleta donde tenía el pasaporte. Cuando siento un estruendo, le hizo un rayón en el auto y era Daniela, que me tiró la maleta y me dañó todo el auto”, precisó.

“Cuando llegamos a la casa de Juanfer (Quintero, ex jugador de River), estaban la tía y la hermana. Llamé a (el entonces DT de Boca) Miguel Ángel Russo y le conté que Daniela me había agredido, que me pidió dinero. Cuando meto la mano adonde tengo el pasaporte, no estaba. Le digo a Juanfer: 'Mirá que Daniela me sacó el pasaporte'. Fuimos, llegamos a la casa mía, puse la tarjeta blanca, y llegamos. Le escribo a Cintia, le digo que estaba abajo, que le dijera a Daniela que bajara y que me diera el pasaporte. Estaba con Brian, busco el pasaporte, ella estaba bien. Agarré mis cosas y nunca más la volví a ver hasta el día de hoy", completó Villa.