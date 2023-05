Sergio Berni habló con el Rifle Varela y su equipo: “No es un refuerzo sino que es el egreso de una nueva promoción de policías que tiene la particularidad de que no había hace tiempo una cantidad que egresara de esta magnitud. Y a mitad de año estará saliendo otra camada más, que tiene la característica de que no se formaron en 3 meses o en 6, como era lo habitual, sino que su formación duró un año, que se cuadruplicaron las horas cátedra, que tuvieron antes de egresar instructores en la calle. Trabajaron en el Operativo Sol, acompañados en la calle por oficiales instructores, no como antes que terminaban, se recibían y los largaban a la calle y que Dios los ayude. Hay un cambio en la formación y lo novedoso es que por primera vez la policía de la provincia de Buenos Aires tiene un cuerpo especializado en proximidad barrial”.

Y agregó: “Esto que hemos hecho es la continuidad de un trabajo que habíamos empezado cuando yo era Secretario de Seguridad de la Nación, cuando abrimos los cuerpos de prevención barrial de la Gendarmería que tanto éxito dio y esa experiencia la trasladamos ahora a la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Respecto de la crítica del intendente interino de Lanús, Diego Kravetz sobre la distribución de los nuevos policías, Berni señaló: “Es un candidato en campaña y obviamente en campaña cada uno se da el lujo de decir lo que sea. Me extraña porque Lanús recibió, al igual que el resto de los municipios, la cantidad de móviles de acuerdo a las cuadrículas que tiene y, si bien es cierto que en su municipio no está la Policía de Aproximación Barrial, tampoco está en otros que son de nuestro partido. Tiene que ver con una política de despliegue táctico territorial”.

Sobre la candidatura de Axel Kicillof para mantenerse como gobernador de la provincia de Buenos Aires: “Lo importante es cómo lo ven los bonaerenses. Cuando uno camina permanentemente la calle y los barrios, hay un reconocimiento a su gestión y eso es más que elocuente cuando se va a los números: el gobernador Kicillof supera a todos los candidatos. Y eso es producto de una gestión que es reconocida por los bonaerenses”.

Acerca de una eventual candidatura de Kicillof a la Presidencia de la Nación: “El gobernador fue muy claro; nosotros tenemos un proyecto político. Y eso no son caprichos individuales, sino que tiene que ver con una mirada colectiva y de conjunto. Él fue muy claro: vamos a hacer lo que el conjunto decida que es mejor para la construcción electoral de una ingeniería que permita ser nuevamente una opción de poder en estas elecciones”.

Consultado sobre una eventual candidatura presidencial suya, Berni respondió: “La verdad que no lo sé. Para ser candidato a presidente hay que tener varias cosas, entre ellas, vocación de poder y no tenga ninguna duda de que yo tengo una gran vocación de poder. El tema es para qué queremos el poder. Algunos lo quieren para beneficio personal, otros para construcción de un grupo de amigos y estamos aquellos que entendemos que el poder es la principal herramienta que permite hacer las grandes transformaciones. Si usted me pregunta si tengo vocación de poder, tengo y mucha”.

Cuando se le preguntó si le gustaría que Cristina se presente como candidata a Presidenta, afirmó: “La política no es una cuestión de gustos ni de caprichos, es una construcción de conjunto. Nadie puede poner en duda en este país, ni siquiera los líderes de la oposición, que la persona con mayor caudal electoral individual que hay en la Argentina es Cristina. Después, obviamente será decisión de ella y es una obligación nuestra generar una ingeniería electoral que contemple que ella sea o no sea candidata. Porque son decisiones personales de una persona que -como ella dijo- entregó todo en las gestiones más difíciles que atravesó la Argentina”.