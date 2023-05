El precandidato a presidente, Juan Manuel Urtubey dialogó con Diego Schurman en “La Entrevista Vertical”. Aseguró que nadie produce porque rinde más tener un plazo fijo. Consideró que el país retrocedió a una etapa “preperonista”. Y rotuló como “marketinera e impracticable” la dolarización. Propuso, en cambio, la baja de impuestos y de cargas sociales, y la eliminación de retenciones y de los intermediarios en la entrega de planes. Además, criticó por igual a Juntos por el Cambio, el Frente de Todos y los libertarios. “Los tres van al mismo lugar de la timba financiera: todo se resuelve en encajes monetarios. La macro se resuelve en una competencia entre los plazos fijos, las leliqs, el dólar y todo el rulo de la especulación. ¿Cuándo van a hablar de la producción?”.

PRINCIPALES FRASES DE LA ENTREVISTA

“Esos (por el kirchnerismo) que volvían para ser mejores terminaron siendo peores y se estrellaron, porque, la verdad, es un fracaso estrepitoso esta gestión. La anterior (por el macrismo) también terminó muy mal”.

“Ya estamos cumpliendo 20 años de un proceso político que ha sido el kirchnerismo, con también su antagonista, que es Juntos por el Cambio, con agotamiento propio no sólo de la mala gestión sino también del paso del tiempo”.

“Nuestra idea no es ver cómo hacemos para sumar más dirigentes en una mesa. Lo que queremos es trabajar con aquellos que tienen el mismo modelo de país que queremos nosotros: una Argentina productiva, una Argentina que se parezca más a una fábrica que a una financiera”.

“Vamos a ir a una PASO (con Schiaretti), vamos a competir. A mí me gustaría que haya otros candidatos en nuestro espacio”.

“Alberto Rodríguez Saá, Florencio Randazzo, Graciela Camaño, el Topo Rodríguez, muchos dirigentes vienen trabajando en el espacio. Con Mónica (Fein) hablamos también. Lavagna no está porque no está participando pero me imagino que comparte mucho de esto”.

“Nos hemos despegado tanto de la economía real que creemos que la solución a los problemas de la Argentina van a venir del sistema financiero. Este es un problema que empezó a principio de los 80 y, hasta ahora, salvo honrosas excepciones, nunca lo hemos cambiado”.

“En los últimos 50 años somos el país que menos creció en Sudamérica. En los últimos 15 no crecimos nada. Un país que no crece en los últimos 15 años es un país que se va cayendo, se va cayendo, se va cayendo”.

“Los sectores que a vos te pueden permitir enormes niveles de crecimiento a corto plazo: complejo agroalimentario, economía del conocimiento, generación de energía, minería sustentable, turismo, la logística que sostiene estas cinco patas. Si a esos cinco sectores les generás las condiciones para el desarrollo, vos estás duplicando tus exportaciones en uno o dos años, y quintuplicando exportaciones a cinco años”.

“Massa es parte de la misma mirada de la Argentina que viene gobernando hace 40 años. Salvo algunas excepciones, en los últimos 40 años venimos haciendo lo mismo. No hay una fuerte apuesta al sistema productivo”.

“No hay ninguna actividad que te dé lo que te da un plazo fijo en la Argentina. ¿Por qué vas a producir si podés poner la plata en un plazo fijo? No das laburo, no tenés quilombos laborales, no tenés ningún tipo contingencia de ninguna especie: que llueve, que no llueve, que se corta la luz. No te importa”.

“Hoy Juntos por el Cambio y el frente liberal te plantean lo mismo: tenés que ajustar para ordenar la Argentina. Acá hay que crecer, no ajustar. Hay que ordenar creciendo, que no es lo mismo que ajustar. El umbral del dolor argentino no se banca más ajuste. Y este gobierno no te lo dice pero te ajusta con la inflación, que es el peor ajuste posible”.

“Un país con más del cien por ciento de inflación y más de un 40 por ciento de pobreza te contesta la pregunta (respecto a si hay posibilidad de un estallido social). Hay que trabajar entre todos, tener la enorme responsabilidad y la cautela para que eso no pase. Pero el contexto es muy pero muy vulnerable”.

“Dolarizar es una idea marketinera. Primero, impracticable y, segundo, inútil, porque el problema en la Argentina no está en al consecuencia, está en la causa. Si vos no resolvés el problema del déficit fiscal, si vos no resolvés el problema de la balanza comercial, y particularmente si no resolvés el problema del crecimiento, si vos no resolvés esas tres variables, por más que vos te ates a la moneda de la luna, vas a seguir teniendo problemas, porque el problema no está en las consecuencias, el problema está en las causas”.

“Tenés que bajarlas (las retenciones) y algunas eliminarlas. Atarlas al nivel de valor agregado. Yo creo que hay que bajar impuestos, hay que bajar cargas sociales y eliminar retenciones, porque hay que hacer un fuerte shock de crecimiento”.

“No hay ninguna justificación para que hoy allá intermediación en la ayuda social entre el Estado y el ciudadano. Ninguna. Y con los avances tecnológicos vos podés tener relación punto a punto con cada uno de los 45 millones de argentinos, sin la necesidad que alguien te intermedie, se quede con un porcentaje del plan, te lleve a las movilizaciones. Eso es un disparate que nosotros tenemos que terminar al minuto cero”.

“Nuestro modelo educativo está muy antiguo respecto a las demandas que hoy necesitamos de empleo. El pibe que tiene cobertura social, producto de su vulnerabilidad, no tiene que ir a hacer un cursito de corte y confección sino a capacitación para el trabajo y atado a la reinserción laboral”

“Hay que hacer una ley de inclusión laboral. Los que están laburando dentro del sistema está todo bien. Ahí no hay que tocar derechos. El problema de la competitividad no está ahí. Lo que hay que hacer es…¿cómo yo incluyo a 4,5 millones de personas que están laburando irregularmente en la argentina? Tengo que generar nuevo régimen que permita inclusión laboral de los que están afuera. Ahí, probablemente, tenga que discutir menos cargas sociales (…) Hoy los propios gremios están generando niveles de inclusión laboral a través de regímenes diferentes para nuevos empleados. Y a eso hay que darle formato legal”.

“(Sobre la frase de Insfrán, que dijo: “A los porteños nunca les interesó el país. Esta Argentina se hizo desde el norte”) Me resuena como algo muy antiguo la lógica de la confrontación. La dialéctica que todo funciona sobre la base de uno contra otro (…) ¿Vamos a armar una nueva grieta entre la Capital y el interior? Hay una dato de la realidad: hay una inequidad social gigantesca ¿Es producto de los porteños? No. Es producto de un país que no tiene un modelo de desarrollo. Entonces lo que hay que cambiar el modelo de país”.

“Está buenísimo que los chicos construyan su propio camino, y si no están de acuerdo con vos, bárbaro, genial” (en alusión a su hijo, que milita con Javier Milei)

“Milei es una consecuencia natural donde hay un gobierno que es un desastre y la oposición terminó en un desastre hace poco tiempo. Ahora que nosotros planteamos una opción diferente veremos si ese, entre comillas, fenómeno se mantiene o crece. En la personal no comparto en nada las ideas que se plantean en el liberalismo. Creo que en América Latina hay otra agenda. Es otra historia. El problema central es que eso es consecuencia del fracaso absoluto, entre comillas, del sistema, que es la política argentina”.

“Hoy no hay proscripción (de Cristina Kirchner). Sí tiene un proceso judicial en contra, pero no hay proscripción. No hay sentencia firme de nada”.

“Una cosa es el chamuyo, el discurso, y otra cosa son las acciones. Lamentablemente el Frente de Todos y todo el proceso político mutó hacia un lugar distinto al que para mí debieran ser las banderas del peronismo. Hoy la Argentina tiene una agenda preperonista. Que vos tengas un trabajador que sale a las 4 de la mañana de su casa, que tenga suerte de que no lo matan…se va a laburar y los chicos están durmiendo, vuelve a las diez de la noche y los chicos ya están durmiendo para el día siguiente…y ese tipo probablemente no superó la línea de pobreza, y es un trabajador registrado. Eso es una vergüenza. Para mí eso no es peronismo”.

“No digo que el gobierno es culpable de todos los males de los argentinos. Es responsable de solucionarlos”.

“(Consultado si modificaría el acuerdo con el FMI) Sí, porque la Argentina tiene que cambiar su modelo de país”.

“El tema de la provocación permanente (de Milei)…dice que son tan liberales que pueden vender los pibes. Es un disparate que ya es rayano con lo absurdo. Pero con eso consiguen, con gente tan enojada, consiguen reverberancia y logran su objetivo”.

“Los tres (Juntos por el Cambio, Frente de Todos y liberales) van al mismo lugar de la timba financiera: todo se resuelve en encajes monetarios. La macro se resuelve en una competencia entre los plazos fijos, las leliqs, el dólar y todo el rulo de la especulación financiera. ¿Cuándo van a hablar de la producción?”.

