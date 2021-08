El discurso de Juntos se está desplazando hacia una posición menos componedora que la que tenía por ejemplo, María Eugenia Vidal, hace algún tiempo. Es que los estudios de opinión pública están mostrando que el votante opositor requiere un relato mas confrontativo, bajo apercibimiento de engordar a los llamados libertarios.

Pero desplazarse del "centro" implica abandonar un espacio. Y en política los espacios no quedan vacantes, el que se abandona, otro lo ocupa. Esa es la instrucción que los armadores de la campaña del Frente de Todos dieron a sus candidatos: "no se radicalicen, ocupen el centro que ellos están abandonando".

Es una buena estrategia para la CABA. Y tienen un instrumento que cobra mayor valor con esta apuesta: la cabeza de su lista, Leandro Santoro, se ha parado en ese lugar desde hace tiempo y lo hace con inteligencia, se siente cómodo en ese lugar.

Hace un par de semanas, cuando Continental advirtió el endurecimiento del discurso por parte de los candidatos de Juntos, le preguntó en entrevista exclusiva a Santoro sobre el tema:

Leandro, te estuve escuchando en diversas entrevistas. Estas aportando un perfil de moderación y diálogo que posiblemente el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires lo prefiera al tradicional discurso kirchnerista. Pero a la vez lo veo a Rodríguez Larreta radicalizándose porque sus encuestas le dicen que tiene que estar un poco más agresivo. ¿Cómo te sentís en esa lógica?

"¿Qué raro no? (Se ríe). Bueno, primero es donde siempre me moví en esta línea. A veces la televisión te lleva, por ahí por la dinámica del conflicto y del show mediático, a gritar un poquito más, pero la verdad es que mi historia personal es una historia de encuentro y de diálogo con muchos compañeros de distintas fuerzas políticas.

Al día de hoy yo tengo gran relación con muchos radicales que quedaron en Juntos por el Cambio, incluso con muchos militantes del PRO, algunos son importantes dirigentes en su espacio y mantengo canales de diálogo y hasta un afecto personal.

Como vos sabes, yo vengo del alfonsinismo y Raúl me enseño de muy chico a que no había que personalizar y que había que tratar de discutir siempre ideas, entonces desde ese lugar, me siento cómodo.

En relación a lo que está pasando con la derecha, ya lo hemos visto en otros países del mundo, la ultra derecha come de los votos de la derecha más moderada y la derecha más moderada en lugar de reafirmar sus convicciones a veces comete el error de radicalizarse para trata de evitar esa fuga electoral.

Ojalá que corrija el rumbo porque me parece que después de tanto años de democracia, ya hemos aprendido que las dicotomías totales digamos y los conflictos extremos no conducen a nada, no es estado versus mercado, es estado y mercado, mercado interno y mercado externo, salario y rentabilidad, no es una cosa o la otra". (Ver entrevista completa)

La problemática que enfrenta Juntos no es sencilla de resolver, ampliar su base electoral con un endurecimiento discursivo puede generar consecuencias indeseadas, que "le ocupen el centro" es una de ellas, y Santoro parece el indicado para jugar ese partido.