Horacio Rodríguez Larreta convocó a una conferencia de prensa para manifestar su postura frente al balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei. Estas fueron sus principales frases:

-"Las dos opciones que tenemos en el balotaje son muy malas para todos los argentinos".

-"Massa es parche tras parche. Es improvisación y cada días estamos peor. Yo siempre me enfrenté con el kirchnerismo. No hay ninguna posibilidad de que yo integre el gobierno kirchnerista, porque yo no me rindo":

-"Siempre estuve y voy a estar en contra del kirchnerismo".

-"No creo en nada de lo que propone Milei. Ni en la venta de órganos ni en la dolarización sin dólares. Milei está en los bordes de la democracia, sus ideas son peligrosas. Construyó su carrera en base a las agresiones, me trató de rata. Si yo pensara que es bueno para el país, lo apoyaría igual, pero es malo para el país".

-"No puedo acompañar a ningún candidato que lastime al país".

-"La tercera alternativa es mantener vivo a Juntos por el Cambio. Voy a pelear para sostener la coalición lo más grande posible. Yo voto por la unidad".

-"Tenemos la fuerza de nuestros gobernadores, intendentes, diputados, para defender al país. Acepté la derrota y apoyé a Patricia hasta el final, sin especulaciones".

-"Los dos son malos para la Argentina. Pero el voto es de la gente. Esta es mi posición personal. No somos los dueños de la libertad de la gente. No le voy a decir a la gente que elija entre seguir con el kirchnerismo o dar un salto al vacío".

-"No sabía nada de la reunión (de Milei, Macri y Bullrich) de anoche, que fue a medianoche, en secreto. No sé qué acordaron ni qué hablaron".