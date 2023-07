Leopoldo Moreau habló con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer:

-“Cecilia (Moreau) ha jugado un papel importante en la articulación entre las distintas expresiones plurales que constituyen lo que hasta hace poco se llamaba Frente de Todos y ahora se llama Unión por la Patria. Por razones generacionales, por su acercamiento con Máximo Kirchner, por el rol que le tocó cumplir como vicepresidente del bloque en la Cámara de Diputados, y ahora como Presidenta de la Cámara, por su forma de ser, por su forma de mirar la política y de cómo servir a los ciudadanos, ella tiene esa propensión a juntar a los que piensan parecido”.

-“Yo me fui de la estructura formal de la UCR justamente para seguir siendo yrigoyenista y alfonsinista porque creo que si me hubiera quedado en esa estructura hoy ya no seguiría sustentando esos valores, esos principios. Si yo me hubiera quedado, cómo tendría que haber reaccionado frente a la decisión de Morales de enviar la policía a invadir el predio de la Universidad Nacional de Jujuy. Cuando ha sido parte esencial de la historia del radicalismo la defensa de la universidad pública, de la Reforma Universitaria del 18, la autonomía de las universidades, que incluye que son recintos inviolables y salvo que medie una orden judicial, la policía no puede invadir las universidades o los predios universitarios. Digo, en un ejemplo que puede parecer banal, pero son principios irrenunciables en la constitución de una fuerza política”.

-“Yo no me sentiría bien en un gobierno como el que participó el radicalismo entre 2015 y 2019, que montó un plan sistemático de espionaje y persecución política que no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina. Alfonsín no fue el padre de la Democracia; Alfonsín fue el arquitecto de una etapa que felizmente se prolongó 40 años. Porque no fue el que inventó la democracia ni es cierto que antes no haya habido democracia. Hubo gobiernos democráticos en Argentina que fueron derrocados por gobiernos militares”.

-“Cristina va a tener influencia desde el llano, sea Massa presidente o no lo sea, ganemos o perdamos la elección. La viene teniendo porque lidera un espacio político en la Argentina. A veces esos líderes son expresidentes, a ella le tocó en dos oportunidades; a veces no lo son, pero no dejan de ser líderes políticos por no ocupar un cargo oficial. Cristina no tuvo cargo ni fueros entre 2015 y 2017 y sin embargo ejerció ese liderazgo político que nos llevó al triunfo en 2019. Ella siempre va a tener un rol que no se lo da una elección, sino una adhesión popular”.

-“Veo que Cristina hace un gran esfuerzo por instalar en agenda electoral, que es el mejor momento para discutir los temas, los problemas estructurales de la Argentina. No los resume en una frase, como que hay que terminar con el macrismo como otros que dicen que hay que terminar con el kirchnerismo, como si eso dijera algo en sí mismo, más que una expresión agresiva”.