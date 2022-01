El debate entre Miguel Pichetto y Jose Luis Espert escaló hasta brutales acusaciones mutuas, pero el remate lo dio el ex senador y ex candidato a vicepresidente de la nación de Mauricio Macri.

Primero Espert acusó al hombre del peronismo: "Sos inmundo. Sos cualquiera. Cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina, tenías sueños líquidos con Stiglitz ¿No te acordas? Dale, hacé memoria. En el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías", le espetó a Pichetto.

El rionegrino no se quedó atrás y le fue hasta la médula: "Diputado Espert: hay un bondi que no me deja bien, y ese es el del vínculo con narcos que prestan camionetas blindadas Jeep Grand Cherokee negras y aviones privados".

Espert había sido acusado durante la campaña de recibir ciertos apoyos financieros y aportes en especie, de grupos relacionados con el narcotráfico.