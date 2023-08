La precandidata a Presidenta de la Nación por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dialogó con el Rifle Varela y el equipo de Elijo Creer y dejó estas definiciones:

-“Logramos que nunca más se viera a una persona llegar con una valija caminando por la autopista al aeropuerto de Ezeiza. No hay que tener miedo a qué puede pasar porque si no, no se solucionan los problemas concretos. Millones de personas son perjudicadas por minorías. Hay que dar vuelta esta cultura y animarse. Yo fui ministra de Seguridad y tuve el coraje para hacer las cosas”.

-“Hoy hay 8 millones de personas que tienen trabajos informales y 3 millones que tienen planes. La Argentina tiene que animarse a cambiar las leyes de empleo de 1975. Los convenios colectivos de trabajo son acuerdos entre partes, pero hay convenios que tienen cláusulas fuera de lugar para este tiempo. Hay que modernizarlos. Hay muchos muy modernos, en SMATA, en Vaca Muerta, pero hay otros que son absolutamente caros para el que trabaja porque no consigue empleo y para el empleador”.

-“Los planes sociales son un freno al empleo. Lo primero que voy a hacer es sacar esa incompatibilidad. Y en cuatro años se terminan los planes sociales”.

-“El ministerio de Seguridad de la Nación tiene que coordinar con todos los ministerios de seguridad de las provincias. Jorge Macri ya anunció que si es Jefe de Gobierno no habrá cortes de calle. Y nosotros lo acompañaremos”.

-“Si una persona va a un piquete no va a tener plan. Y menos si lleva chicos”.

-“En Rosario vamos a entrar con las fuerzas federales, y si es necesario, con las fuerzas armadas. Nosotros bajamos 30% los asesinatos cuando fui Ministra de Seguridad. Metimos presas a todas las bandas. Este año tenés nuevamente récord de homicidios en Rosario”.

-“La ley prohíbe hacer anuncios electorales diez días antes de las elecciones, pero ya sabemos cómo usa (Sergio) Massa las herramientas de la economía: mal”.

-“Pasado el domingo les voy a abrir los brazos a todos los que participaron de la lista de Juntos por el Cambio. El domingo vamos a decidir por un modelo de liderazgo. Necesitamos un liderazgo fuerte, no se puede más con liderazgos tibios”.

-"El impuesto a las ganancias hay que tender a sacarlo".

-"Es necesario un cambio de fondo, verdadero. No podemos seguir así, Argentina necesita orden".