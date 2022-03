Nadya Tolokonnikova: la artista de punk rock que pasó 2 años presa por oponerse a Putin

El guardián. Nadya Tolokonnikova está en una ubicación geográfica no revelada, hablándome por Zoom, con una camiseta de Pussy Riot, luciendo resuelta, motivada y resuelta. Su arte de protesta feminista ha sido mortalmente serio desde sus inicios, cuando fundó Pussy Riot en 2011.

El mundo de los espectadores puede haber sido entretenido por sus notas lúdicas, los conciertos de la guerrilla en lugares no autorizados, que culminaron en el evento por el que fue procesado, en Catedral de Cristo Salvador de Moscú, cuando cantó Oración punk: Madre de Dios, ahuyenta a Putin.

Pero las consecuencias siempre han sido sísmicas y severas. Tolokonnikova, junto con otros dos integrantes de Pussy Riot, fueron sentenciadas a dos años de prisión por vandalismo en 2012, separadas de sus hijos muy pequeños, se declararon en huelga de hambre, soportaron condiciones inimaginablemente duras y Amnistía Internacional las declararon prisioneras de conciencia.

Tolokonnikova es “nómada por naturaleza”, dice. “Este planeta es mi hogar. Siempre he sido anarquista. No soy realmente un gran admirador de las fronteras o los estados nacionales”. Pero debajo de esos resúmenes existen peligros concretos. El Kremlin la declaró “agente extranjero” en diciembre , al igual que el medio de comunicación independiente que fundó cuando salió de prisión, Mediazone.

“Putin acaba de firmar una ley que dice que vas a recibir 15 años de cárcel por siquiera hablar de la guerra en Ucrania ”, dice con naturalidad. “Ni siquiera puedes llamarlo una guerra, tienes que llamarlo una operación militar especial”. El peligro de ser un disidente ruso conocido es mayor ahora que en décadas, y nadie lo entiende mejor que Tolokonnikova, quien nació en 1989, demasiado joven para recordar la Perestroika.

Sin embargo, su enfoque es todo menos autoprotector. Cuando Putin invadió Ucrania el 24 de febrero, ella y varios colaboradores del mundo de las criptomonedas lanzaron la DAO de Ucrania (organización autónoma descentralizada). Era un 1/1 NFT de la bandera ucraniana, y el grupo invitó a la gente a pujar por la propiedad colectiva de la imagen, recaudando 7,1 millones de dólares en cinco días.

“Sentimos, mis amigos y yo en criptografía, que teníamos que reaccionar de alguna manera. Personalmente, estoy convencido de que en situaciones como esta, el activismo es lo único que puede mantenerte cuerdo. Solo mirar desastres y tragedias y no hacer nada al respecto es realmente perjudicial para el mundo, pero también te destruye lentamente y te hace sentir impotente”. El dinero ya ha sido distribuido a la organización Come Back Alive , que ha estado movilizando apoyo para el ejército ucraniano desde 2014 con atención médica, municiones, entrenamiento y análisis de defensa.

Tolokonnikova está devastada por la invasión de Ucrania. “Tengo pánico, lloro todos los días. No creo que fuera necesario en ningún sentido, no creo que fuera lógico en ningún sentido. No era algo que tenía que pasar, es un desastre que acabará con la vida de miles de personas. Estoy enloqueciendo." Sin embargo, nunca tuvo el lujo de la complacencia sobre lo que Putin era capaz de hacer. “La comunidad global fue extremadamente complaciente y veo dos razones: hipocresía, basada en la codicia. La gente haría declaraciones de que no apoyaba la política de Putin, y su opresión de la oposición política, y las guerras que comenzó; esta no es la primera guerra de ninguna manera. Pero al mismo tiempo seguirían haciendo negocios con él”. Nadie estaba interesado en seguir el dinero; preguntando cómo los oligarcas que salen de Rusia, se levantan enEuropa y Miami, se habían topado con su vasta riqueza.

“La estupidez”, continúa, sin rodeos: “esta es la segunda razón. La gente subestima lo peligrosos que son los dictadores. En 2014, hablamos con el parlamento del Reino Unido, hablamos en el Senado de los EE. UU., mucha gente nos preguntó cómo deberían hablar con Putin, cómo deberían enmarcar la conversación, y siempre aconsejé que deberían ser lo más estrictos como pudieron. No puedes jugar bien con Putin”. Esta sabiduría se ganó, no tanto por su arresto por ofender al líder de piel fina, sino durante su tiempo en prisión. “Los dictadores actúan como guardianes de prisiones. Tratan la amabilidad como una debilidad”.

Tanto durante su sentencia como después de su liberación en 2014, Tolokonnikova hizo una campaña que los presos políticos reconocerían a lo largo de la historia. Primero, con una huelga de hambre. “A partir de eso, estaba bastante listo para morir. Si luchas con un dictador, debes demostrarle que estás listo para luchar hasta el final. Creo que es por eso que Ucrania está ganando: pueden perder algunas ciudades, pero están dispuestos a luchar hasta el final, y ese no es el caso del ejército ruso”.

Obtuvo apoyo en todo el mundo y de figuras como Madonna y Hillary Clinton. Comenzó a intercambiar cartas con Slavoj Žižek, que posteriormente se convirtieron en un libro, Comradely Greetings . Sin embargo, lo que recuerda ahora es el impacto concreto en las condiciones de la prisión. Una semana después de su huelga de hambre, la mano derecha de Putin en derechos humanos la llamó personalmente, en prisión, para hablar sobre las condiciones brutales contra las que protestaba: 18 horas al día de trabajo con solo un día libre cada seis semanas; muy poco sueño; horrible violencia a manos de los guardias y otros reclusos.

“Esto fue bastante loco. Yo era la persona más baja en la escala social y él tenía que llamarme”. Más tarde, el director de la prisión y artífice de este sistema de trabajo esclavo, Yury Kupriyanov, fue condenado por ello y cumplió una sentencia suspendida de dos años, y la sede correccional rusa “tuvo que hacer una declaración. Me nombraron y dijeron que tenía razón”.

La sentencia de Tolokonnikova dejó su huella: “Estaba traumatizada por la prisión. Apenas era funcional cuando me liberaron. Sufrí una depresión muy severa en 2014. Todavía estoy tomando medicamentos para la depresión causada por el PTSD”. La hija de la que fue separada por la cárcel ahora tiene 14 años; "Ella es una socialdemócrata", dice Tolokonnikova con aprobación, aunque un poco irónicamente. “Ella dice que en su generación, la gente quiere una mayor igualdad”.

Su experiencia no ha embotado su activismo, que ahora se concentra en la frontera de la posibilidad tecnológica. Originalmente pensó que las criptomonedas eran solo un juguete para los ricos expertos en tecnología, pero su potencial para los activistas (independientes de los bancos centrales y los gobiernos, inmunes a las adquisiciones corporativas) se dio cuenta a principios de 2021, y desde entonces ha recaudado: "sumas bastante sustanciales para diferentes causas benéficas. Recaudamos dinero para un albergue para víctimas de violencia doméstica. Pudimos trasladar a decenas de mujeres de un lugar realmente peligroso en Rusia, fuera de Rusia. Recaudamos dinero en agosto del año pasado para los presos políticos en Rusia”.

Además de eso, hoy está ayudando a lanzar UnicornDAO , un criptofondo cuya misión es comprar obras de arte de artistas femeninas y LGBTQ+. “No va a ser solo comprar sus obras de arte; vamos a trabajar con ellos, ayudándolos de varias maneras a tener carreras estables y sostenibles”. La primera compra de Unicorn fue de la artista nacida en Rusia y residente en Nueva York, Olive Allen.

“Siento que el mundo NFT es una excelente manera de redistribuir el dinero”, dice Tolokonnikova, “pero vemos que estos viejos patrones se repiten. La misoginia no va a ninguna parte, simplemente migra a la obra de arte digital. Las mujeres representan solo el cinco por ciento de todas las ventas de NFT. Es mucho más difícil demostrar que tus palabras tienen valor si resulta que eres mujer”.

Estas exploraciones en criptografía pueden sonar volubles, un minuto impulsando el cambio cultural, el siguiente recaudando dinero, el siguiente tratando de crear una agencia democrática independiente de los estados nacionales, y de ninguna manera está claro cómo sería eso, pero la lectura de Tolokonnikova de la política rusa, y lo que se necesitaría para forzar el cambio, es completamente práctico. Se necesitaría “un levantamiento masivo, millones de personas saliendo a las calles y negándose a irse hasta que Putin se haya ido. Eso es obviamente increíblemente peligroso. Putin está loco, por lo que podría abrir fuego contra su propia gente. Definitivamente entiendo por qué no todos están ya en las calles”.

Además de eso, “otra fuerza de cambio puede provenir del círculo íntimo de Putin. Sinceramente, creo que Putin está cavando su propia tumba ahora. La cantidad de oligarcas cercanos a él que han apoyado públicamente a Ucrania y se oponen a la guerra es significativa, y eso no ha sucedido en 20 años”.

Ve a un digno sucesor de Putin en el líder de la oposición Alexei Navalny. “Mejores programas sociales y redistribución, todo eso es parte de su programa. Lo conozco desde 2007; ha sido realmente interesante ver cómo su plataforma se vuelve cada vez más socialdemócrata, aunque él no se describe a sí mismo como tal. No usa etiquetas. Creo que es inteligente. Él no quiere dividir a la gente”. Y mientras recuerda su propio tiempo en prisión, Tolokonnikova insta al mundo a no olvidar que Navalny todavía languidece en la cárcel. Su propio trabajo, específicamente UnicornDAO, “no está conectado directamente con Putin de todos los modos. Pero todo lo que hago es para ser un gran dolor de cabeza para Putin, porque es muy personal para mí”.