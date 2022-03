La semana pasada, la mujer de 20 años que fue víctima de una violación grupal en la zona de Palermo, declaró ante la justicia y contó en que momento se produjo su pérdida de conocimiento de lo que ocurrió y desmintió la versión de que fue secuestrada de una parada de colectivos.

Según la víctima, junto con un amigo "vinimos a bailar a Ro Techno Bar que es un boliche que está en Thames y otra calle que no recuerdo, en Capital. Llegamos y me puse a bailar, estaba bien”, dijo a las autoridades judiciales.

Luego continuó: “En un momento, dentro del boliche, tengo un acercamiento, de hablar, como es habitual con cinco chicos. Inclusive estaba también mi amigo. Me acuerdo perfectamente de sus rostros. También sé que coinciden con las personas que están identificadas y acusadas”, explicó.

Además agregó que todos ellos salieron del boliche y se dirigieron a la "Plaza Soler". La víctima explicó que: “Recuerdo que tomé cerveza en la plaza. Les di plata a los que estaban ahí, no me acuerdo quienes, para que vayan a comprar. Estoy segura que a alguno del grupo de los seis. Sé que trajeron cerveza y que tomé, creo que de una de las latas que trajeron”.

Las autoridades sospechan que dentro de esa lata podría haber alguna sustancia que fue la que la redujo y le quitó conciencia sobre lo que ocurría. “A partir de lo de la plaza no me acuerdo más nada hasta que me encuentro en el hospital, con la policía al lado”, relató, lo que refuerza la idea de que habría alguna sustancia en la cerveza.