La extraña visita de Alberto Fernández a Milagro Sala trajo muchísima repercusión. El Presidente fue a verla a un hospital jujeño donde está internada por una trombosis venosa. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, lo cruzó fuertemente y consideró que le faltó el respeto a la provincia.

El presidente de la Unión Cívica Radical aprovechó para hacer su descargo durante la inauguración de una escuela secundaria en la zona de Alto Comedero: "Para muchos que no conocen lo que tuvimos que hacer acá en Jujuy para lograr estos proyectos, lo primero que tuvimos que hacer fue poner orden democrático y restablecer la paz. Más de una década de violencia y corrupción, liderado por personas que están presas y que tienen que seguir presas".

Además, se mostró decepcionado de que Fernández no lo haya visitado, algo que según afirma le reclamó en reiteradas ocasiones. "Me duele que el Presidente haya estado acá haciendo una visita personal y no me haya visitado. Inclusive lo estaba esperando en mi despacho. Comparto que tendría que estar en este acto. En medida que el país no rompa esta cultura de la grieta y de gobernar para las facciones, nos va a ir mal como pueblo. Y esto se ha profundizado hoy”, apuntó Morales.

En su desesperada búsqueda por contentar a un sector de su propio gobierno que no lo quiere, el Presidente solicitó a la Corte Suprema que revise la sentencia a Sala, que cumple dos condenas, una de 13 años de prisión por asociación ilícita por el desvío de fondos para la construcción de viviendas y otra de dos años por agredir a la policía.

Al respecto, Morales fue contundente y aseguró que espera que la líder de Tupac Amaru se recupere pero "para que siga cumpliendo la condena que tiene en una cárcel común”, contra las insinuaciones de Fernández. Por último cerró, le dejó un contundente mensaje de parte de toda la provincia: "El camino es la tolerancia, no esta falta de respeto, no ya a un gobernador, sino a la provincia de Jujuy por parte del presidente de la Nación. Espero que reflexione y nos visite y respete como pueblo”.