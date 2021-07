Nahir Galarza fue noticia el fin de semana por haberse cumplido tres años de su condena a cadena perpetua por el asesinato de Facundo Pastorizzo y la postura de us abogada, que denunció que la condena se debió al "machismo y las reglas del patriarcado".

Pero ahora, es noticia por otra cosa, por un curiosa relación romántica. Matías Caudana, el hijo de un narcotraficante condenado a 12 años de prisión, pidió conocer a Nahir, su abogado presentó el pedido de permiso que le fue otorgado y ayer, publicó varias fotos de ambos en situación romántica, besándose y sonriendo a la cámara.

No obstante la difusión que se le dio a las fotos, el letrado de Caudana dijo que el novio de Galarza no dará entrevistas a la prensa porque eso "enoja a Nahir". Sin embargo Caudana no se privó de hacer una tremenda declaración de amor en su Facebook público: "Te amo mi amor sos la más hermosa, a tu lado quiero estar y acompañarte siempre. Sos una persona maravillosa, encantadora, simpática, tan buenita que me haces sentir cosas lindas todos los días. Nadie puede hablar de lo que no conoce ni juzgarte porque yo que te conozco se la clase de persona que sos, te amo mucho Nahir Galarza Kroh”, escribió.