El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dispuso que las familias que cobran planes sociales del gobierno local y no envíen a sus hijos a la escula, perderán el beneficio.

Según el ejecutivo de la Ciudad, hay 41.699 hogares porteños que reciben el programa “Ciudadanía Porteña”, mientras que otras 70.000 familias perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) que distribuye la Anses.

Los dos beneficios tienen como requisito de otorgamiento y mantención, el certificado de regularidad de los menores escolarizados.

La medida de Larreta empezó a regir el 1° de agosto y definió que el certificado de alumno regular, solamente será dado a los niños que tengan el un mínimo del 85% de asistencia. “Hay un problema de ‘presentismo intermitente’ en las escuelas. Es decir, los chicos no dejan de concurrir a clase pero no cumplen con la regularidad prevista en el sistema educativo, por eso vamos a ser más exigentes a la hora de otorgar el certificado correspondiente. Si estas condiciones no se cumplen y los alumnos pierden la regularidad, la medida extrema será la quita de los beneficios asociados al programa ‘Ciudadanía Porteña’, que exige como contrapartida asegurar la escolaridad de los chicos. No se trata de castigar ni excluir, sino de apelar a la responsabilidad de los padres y de garantizar que los chicos concurran todos los días a clase", aseguró Felipe Miguel, el jefe de gabinete del gobierno de la Ciudad.

Por su parte, la ministra de Educación, Soledad Acuña, indicó que un 30% de los alumnos que cursan en los niveles inicial y primario de las escuelas de la ciudad concurren solo cuatro de los cinco días de la semana a la escuela y que el 16% ha faltado más de siete días por mes.