El precandidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad habló sobre el cierre de lista, las PASO y la designación de Sergio Massa al frente de Unión por la Patria.

“La designación de Massa es como poner al lobo vestido de cordero, pero son los mismos de siempre”, aclaró. Sobre las elecciones en Córdoba dijo que "el bloque de Schiaretti votó para sacarle recursos a la Ciudad de Buenos Aires. Es momento de que Juntos por el Cambio deje de lado la pelea y competir con ideas".

“Siempre hay que votar, uno no puede interpretar el no voto. Ahora terminó la etapa de la rosca y la discusión”, explicó.

En tanto, una nueva impugnación se presentó contra la precandidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta vez, la presentación fue realizada por la izquierda.

“Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad. Pero estoy tranquilo. Los requerimientos legales se cumplen. Se responderá a esa impugnación. Tengo más de 41 años vividos en esta ciudad de Buenos Aires. Así que estoy tranquilo en eso. Pero bueno, está claro. Los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta para tratar de que yo (no) pueda ser candidato.”