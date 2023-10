Algunas de las principales frases de la entrevista de Javier Milei con Eduardo Serenellini y el equipo de Pulso Continental:

-“Es una paradoja que se use el sentido común con tan poca frecuencia”.

-“El nivel de debate en Argentina es precario”.

-“El problema es que yo pienso distinto, que no afuera a la agenda 2030, al marxismo ideológico, y por eso parece que estoy fuera de lugar”.

-“Como he trabajado en empresas privadas, los testeos psicotécnicos son habituales. Ellos nunca tuvieron un preocupacional porque nunca tuvieron empleos privados”.

-“En esta campaña electoral he denunciado más de 30 operaciones en mi contra. Nunca se vio una campaña con tanta bajeza”.

-“Algunos periodistas me dicen que no puedo decir algunas cosas. ¿Por qué no voy a poder decir la verdad? Vengo marcando mis opiniones desde hace 6 o 7 años. No creo que estar en la política implique decirle mentiras a la gente”.

-“Somos el único espacio político que hemos hecho una propuesta de Gobierno consistente y pensada a 35 o 40 años. Es la primera vez que tenés alguien con un programa a largo plazo, con detalles, especificando cada una de las reformas”.

-“Los economistas de Juntos por el Cambio que criticaron mis dichos, ¿acaso les recomiendan a sus clientes ahorrar en pesos o ellos mismos ahorran en pesos? Son hipócritas”.

-“Argentina tiene desequilibrio monetario y fiscal peor que el que tenía previo al Rodrigazo. La dinámica de la Argentina es propia de una hiperinflación”.

-“Argentina viaja a la velocidad de una hiperinflación, con indicadores sociales peores que los de 2001”.

-"La bomba explotó, pero es una explosión lenta".

-“El problema es que Milei dijo la verdad. ¿Qué quieren, que les mienta?”

-“La inflación distorsiona el sistema de precios. Al dolarizar, baja la tasa de interés y desaparece el riesgo moneda. Eso va a permitir créditos cortos y largos. Va a aparecer el crédito para comprar una vivienda, un auto, para comenzar una empresa”.

-“No voy a considerar socios estratégicos a Brasil y China. Mi alineamiento va a ser con los países que defienden la paz. No hago trato con comunistas ni asesinos ni autócratas. Pero como Estado dejo que cada uno haga tratos comerciales con quien se le da la gana”.

-“El cepo es un gran acto de corrupción. Es un subsidio que se entrega discrecionalmente. Por eso le pedí a la señora Bullrich que me contestara qué hacía su ministro Melconian con Sergio Massa para arreglar las SIRA”.

-“Hay que comprender que el cepo es una mega estafa y favorece a los importadores que quiere beneficiar el Gobierno”.

-“Los números dicen que vamos a ganar. Está discutiéndose si es en primera vuelta o en segunda”.

-Imagino la transición trabajando para evitar que estalle la crisis. Si ganás, ese trabajo es ineludible. Sería una irresponsabilidad hacerlo de otra manera”.