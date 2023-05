La precandidata a presidente por el Frente de Izquierda dialogó con Diego Schurman en "La entrevista vertical" aseguró que la Corte Suprema está encolumnada detrás de Juntos por el Cambio, aunque cuestionó a los gobernadores peronistas Manzur y Uñac por “hacer trampa” al sistema electoral para perpetuarse en el poder.

Además, fue impiadosa con el gobierno y con Milei. “Massa es el piloto del ajuste bancado por Cristina Kirchner. Y Milei nos grita a las mujeres y se hace el guapo pero es un osito mimoso con las clases dominantes”.

#LaEntrevistaVertical

PRINCIPALES FRASES DE LA ENTREVISTA

“Macri sostiene feudos en el interior en muchas provincias donde gobierna Juntos por el Cambio”

“(El fallo de la Corte) me parece un fallo muy escandaloso. Suspender elecciones a pocos días, agarrar sólo un aspecto que tiene de antidemocrático las elecciones del interior, y casualmente el elemento que agarran es el que le conviene a Juntos por el Cambio… Una Corte suprema que está cada vez más encolumnada políticamente”

“¿Qué diferencia hay entre el Supremo Tribunal que tiene Manzur en Tucumán, o Uñac en San Juan, o Morales en Jujuy? Encontrar republicanos en un bando y en el otro se me hace bastante difícil”.

“Por un lado, hay una Corte Suprema Nacional cada vez más encolumnada con la oposición política, que interviene políticamente diciendo quién puede ser candidato o candidata, metiéndose en la Coparticipación… Es decir, con distintos temas netamente políticos. Y por el otro, hay sistemas provinciales totalmente arbitrarios y restrictivos. Una cosa no elimina la otra”.

“Una de las tantas trampas en Tucumán es, quien va a buscar nuestras boletas (aprovecho para saludar a nuestra candidata Alejandra Arreguez en la provincia, que estuve haciendo campaña allá con Nicolás Del Caño) tiene que elegirla entre 150 listas en la mesa, porque hay todo un sistema de colectoras, acoples. Van inventando Ley de Lemas, ya no saben qué inventar en las provincias para perpetuarse en el poder”.

“Todo el costo (de la impresión de boletas) corre por cuenta del partido y nosotros no somos partidos que tenemos fondos para estar tirando boletas e imprimiendo de nuevo. Ellos no pueden explicar de dónde sacan los fondos, nosotros sí. Pero esto nos cuesta enormemente. Entonces, esto de la Corte de decir sobre el momento, cuando ya está hecho la impresión de las boletas, en una causa donde la Corte se arroga la competencia originaria: ´esto lo tengo que resolver yo´ …o resolvés todo, y resolvés todas las trampas del sistema electoral o estás jugando políticamente”.

“¿La Corte es altamente cuestionable? Sí. Los motivos por los que cuestiona el Frente de Todos me parece que centralmente son para distraer la atención sobre un gobierno totalmente fracasado, que no cumplió ninguna de las promesas que hizo”.

“Las alternativas que presenta (el Frente de Todos) no son democráticas. Ampliar el número de jueces de la Corte, que es lo que dijo Alberto Fernández ¿Vos te acordás cuando la Corte tenía 9 miembros? ¿La recordás como una Corte más democrática o una Corte más subordinada?”.

“Me da mucho miedo esto de 25 miembros que dijeron en su momento, donde cada gobernador pondría su delegado. Mirá lo que está pasando en las Cortes provinciales ¿Vos querés trasladar eso nivel nacional? Es decir, que le permiten a Uñac presentarse las veces que quiera, que le permiten a Manzur presentarse las veces que quiera. Y ese mismo personal político va a enviar un personal a la Corte. La Corte es altamente cuestionable pero las alternativas que proponen para cambiar eso también”.

“Los jueces deben ser elegidos por el voto popular”.

“La palabra casta es una palabra que la izquierda siempre utilizó. Desafío a cualquiera, que lo googlee ahora y lo busque, porque hay castas dentro de este sistema capitalista. Y el poder judicial es una casta, es una corporación, la más antidemocrática de todas. Porque se eligen, por definición, por componendas entre los partidos mayoritarios, se eligen por esta estatización de la rosca que se hizo con el Consejo de la Magistratura en la Constitución del ´94. Es decir, se legalizó la rosca. Se estableció un lugar donde rosquear y apretar a los jueces. Sacarlos, ponerlos según los acuerdos políticos que haya. Hay que cuestionar eso. Es una corporación llena de privilegios”.

“Javier Milei es un invento de las clases dominantes, de los sectores de poder, de algún sector mediático muy concentrado, para distraer la atención sobre los dueños del país. Con Milei vos podés cuestionar la casta política pero no los verdaderos factores de poder. Está creado para eso, para que el descontento que hay, muy fresco todavía con Juntos por el Cambio y el desastroso gobierno de Mauricio Macri, para el descontento que hay con el desastroso gobierno del Frente de Todos, sólo llegue hasta el personal político. Milei tiene ese gran objetivo: que vos no quieras romper todo, en el sentido, no que dice él, sino de cambiar el sistema profundamente, sino que todo tu enojo se dirija hacia el personal político pero manteniendo los privilegios y las conquistas que las clases dominantes han obtenido bajo el gobierno de Juntos por el Cambio y bajo el gobierno del Frente de Todos”.

“Milei grita, nos grita a las mujeres, grita en los actos, dice ´zurdos van a correr´ y se hace el guapo pero ¿vos lo viste cuando se sienta con el poder económico, cuando va al Llao Llao o a alguno de esos eventos del poder económico? Es un osito mimoso… Toma cafecito, le da la manito, no eleva la voz, va maquilladito y peinadito. Es decir, todo lo demás es para los otros. Él ahí no dice ´van a correr´, no dice ´van a correr porque aumentan los precios todos los días´”.

“Villarruel se cruzó con todos los que luchamos por las libertades democráticas y los derechos humanos en la Argentina. Milei eligió como su compañera de fórmula, y hoy es su compañera de bancada, a un personaje como Victoria Villarruel que defiende lo peor de las castas que tiene este país que es la casta militar, a los que cometieron un genocidio en la Argentina. Y ella elige provocar todo el tiempo las pocas veces que habla, porque la verdad no cumple ningún rol. Todo lo que él dice en los medios que va a cuestionar, las políticas económicas…mentira. En el Congreso no habla, no va a las reuniones, lo encontrás en el bar durante las sesiones, no en el recinto. Todo eso no lo hace. Pero sí Villarruel intentó, después del 24 de marzo, cuestionar nuestra pelea por los derechos humanos. Y me surgió realmente del corazón, del alma, la pelea que venimos dando. Yo compartí peleas con grandes personas, como Adriana Calvo, miembro de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, que dieron realmente su vida peleando contra la impunidad, que parieron en cautiverio, que salieron del cautiverio y en plena dictadura fueron a buscar a las Madres a la Plaza para decirle ´vi a tu hija, a tu hija la trasladaron tal día´ Me emociono de sólo contar lo que esas personas vivieron. Y que Villarruel, una mujer además… a las compañeras las violaban en los centros clandestinos esos personajes que ella defiende. Se apropiaban de sus bebés ¿Cómo se puede ser tan cruel?”.

“El caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner es muy claro, porque no es violencia política como decía Espert, o Milei. Son sectores de ultraderecha que se montan sobre este tipo de expresiones políticas y este caldo de cultivo y atentan contra la vicepresidenta de la Nación. Por eso no se investiga a fondo. ¿Cómo puede ser que todavía estemos discutiendo las pericias de los celulares? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo repudié, no tengo ningún problema en repudiar el atentado a Cristina, hablé en esa sesión. Ahora, Patricia Bullrich no dijo una palabra. ¿No es llamativo?”.

“No existen los consensos básicos. Yo no tengo ningún consenso básico con Patricia Bullrich. Ninguno. Ni uno solo. A mí me han dicho ´judía de mierda´ y no todo el mundo repudió. No existe ese límite. A los trabajadores y al pueblo lo han reprimido todos los gobiernos. Del 83 para acá, todos”.

“No hay consenso, porque si vos pertencés a una organización social, piquetera, es probable que sufras los garrotazos rápidamente. Y si vos sos de alguno de estos sectores que salen a protestar defendiendo a los chorros de Vicentín… ¿vos viste alguna represión porque estaban todos cortando una ruta en defensa de unos estafadores como los de Vicentín? No sólo este gobierno no lo expropió sino que le deja el puerto en sus manos, y después encuentran tres toneladas de cocaína en su puerto. Es de las cosas más escandalosas que vi”.

“Este es un gobierno lleno de discursos, que cuando hay que concretar no concreta absolutamente nada porque realmente hay una distancia enorme entre el relato y los hechos. Bajo este gobierno se transfirieron de los sectores asalariados más de 40.000 millones de dólares a los sectores más concentrados del capital”.

“Alberto Fernández, en el discurso de apertura de las sesiones, celebró lo que habían ganado las automotrices. Leí ayer que siguen ganando muchísimo ¿Por qué le dieron retenciones cero? ¿Por qué el sector que más gana, más concentrado de la economía, votan todas las alas del Frente de Todos, más todas las alas de Juntos por el Cambio, darles retenciones cero hasta el 2031. ¿A vos te parece muy equitativo eso cuando si vos tenés un kiosquito acá a la vuelta, en la calle Gorriti, y no pagás tus impuestos seguro te cae la AFIP? ¿Te parece equitativo que un trabajador pague ganancias, pague IVA?”.

“El Frente de Izquierda dijo que iba a haber mucha inflación este año, no nos olvidemos, porque acá todos decían que la inflación bajaba (…) La base de este acuerdo con el FMI es inflacionario (…) La base del acuerdo era aumentar las tarifas ¿Qué iba a pasar? ¿Se lo iban a comer las empresas los aumentos de tarifas o lo iban a trasladar a los precios? Para combatir la inflación lo primero que hay que hacer es que ningún salario pierda contra la inflación”.

“Hoy la clave del esquema del gran acuerdo que armó el Frente de Todos con los sindicatos es que los salarios vayan por detrás de la inflación. Entonces, como dijo Braun, el de La Anónima, riéndose con una cosa un poco macabra…´remarco´ ¿Y el trabajador a quién remarca? A nadie”.

“El acuerdo con el FMI hay que desconocerlo (…) es ilegítimo, es un mecanismo de dominación. Para eso está el Fondo Monetario. No es un banco, que es otro tipo de estafador, que no se entienda que estoy defendiendo a los bancos. El Fondo es un mecanismo de dominación, cuyo contenido es tener atado a los países e imponerle una serie de medidas, como reforma de los sistemas jubilatorios”.

“Sergio Massa es el piloto del ajuste bancado por Cristina Fernández Kirchner y todas las alas del Frente de Todos (…) hoy Sergio Massa no se sostendría con 7 y pico por ciento de inflación por mes, con el ajuste que está haciendo, con prácticamente ningún laburante llegando a fin de mes si no tuviese el apoyo de Cristina Kirchner”.

“La derecha hace demagogia (con el tema inseguridad) (…) o atacás la estructura o lo demás es demagogia”.

“En el Congreso se propuso aumentar la cantidad de jueces federales en Rosario. Se aplaudían entre ellos. A mí me daba vergüenza. Porque se olvidaron de un detalle, te voy a contar un secreto: crearon juzgados sin personal. Lo que votaron son jueces, no personal. El juez va a prender la luz, va a preparar el café, va a investigar, va escribir la sentencia. Es un chiste. Un juzgado sin trabajadores no funciona. La justicia es parte del problema. ¿Por qué no avanzamos con alguna de las medidas que te estoy diciendo que es terminar con la privatización de los puertos?”.

“Hoy un soldadito de la droga, en Rosario o donde quieras, gana más que un pibe que trabaja en un Rappi”.

“Se construyen grandes edificios en la Ciudad y que el único objetivo es el lavado y nadie dice nada (…) Hay gente sin casa y casas sin gente ¿Nadie ve eso? Y después dicen que dándole una pistolita más a la policía….nooo, lo que te están diciendo es que te van a controlar”.

“Si se redujera la jornada laboral a 6 horas, y se repartieran las horas de trabajo entre ocupados, desocupados, trabajadores precarios, aplicado esto solamente a las grandes empresas, a las que se la llevaron en pala, se podrían crean un millón de puestos de trabajo genuino, con derecho y con un salario que alcance”.

“La CGT podría hacer algo por la reducción de la jornada laboral en vez de firmar convenios de extensión horaria como hacen en las empresas”.

“La reforma laboral es reaccionaria. Es una pelea en Juntos por el Cambio. Se pelean si son 100 horas o 1000 días. Yo no sé por qué a unos le dicen palomas y a otros halcones porque, mamita, ahí adentro, no los metas a todos en una jaula. Lo que están discutiendo es cuál es la relación de fuerza para aplicar el ajuste”.

(Consultada sobre la abstención de la izquierda de respaldar a un candidato ajeno en un balotaje) “El mal menor es un mal ¿Por qué a la izquierda le quieran hacer bajar la cabeza, que se subordine, y seguir en ese círculo perverso de elegir al menos malo? Te doy el ejemplo de Francia. Macrón-Le Pen. Macrón no pudo convencer ni a sus militantes (del ajuste en materia de jubilaciones) Boric le cedió todo a la derecha ¿Qué pasó en estas elecciones? Le termina ganando la derecha Y es lógico, cuanto más te parecés a la derecha la gente elige el original y no la fotocopia. Dos millones de votos nulos de repudio a este tipo de políticas”.

“El balotaje es el mecanismo de sostenimiento de democracias capitalistas degradadas”.

(Se le pide breves definiciones sobre los siguientes dirigentes políticos)

Horacio Rodríguez Larreta. “Un gobierno conservador de la Ciudad de Buenos Aires”.

Patricia Bullrich. “Una persona que hay hecho de la represión su bandera”.

Mauricio Macri. “Una parte de la casta empresaria que siempre se ha enriquecido en la Argentina. Pase lo que pase ellos salen bien parados”.

José Luis Espert. “Un títere de Larreta”.

Gerardo Morales. “Quiere gobernar como un virrey y lo está logrando gracias al apoyo del PJ”.

Facundo Manes. “Miembro del partido radical y de la misma coalición que cuando gobernó ajustó terriblemente al pueblo”.

Elisa Carrió. “La señora de la izquierda me decía Carrió a mí, asique yo le podría decir la señora de la derecha”.

Juan Grabois. “Un líder social que se ha integrado completamente al Frente de Todos, que tiene un diputado como Itai Hagman que se paró y se fue de la Comisión de Presupuesto para que se apruebe el acuerdo con el FMI. Eso no me lo voy a olvidar nunca”.

Claudio Lozano. “Parte del Frente de Todos. Parte de este gobierno”.

Daniel Scioli. “Estoy esperando algo que me dijo cuando asumió por primera vez como gobernador de la Provincia de Buenos Aires: que en 48 horas iba a tener la respuesta de lo que pasó con Julio López. Estoy esperando”.

Axel Kicillof. “Parte del gobierno del Frente de Todos. No veo cambios estructurales en la provincia de Buenos Aires. Él dice que es distinto. Yo no veo ninguna diferencia”.

Myriam Bgreman. “Una dirigente más de la izquierda, precandidata a presidenta junto con Nicolás Del Caño, en el PTS en el Frente de Izquierda. Y ante todo una militante. Quiero transformar esta realidad de verdad y pelear contra tanta resignación que quieren meter en la cabeza de las mujeres, de los trabajadores”.