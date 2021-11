Los intendentes justicialistas hicieron un gran esfuerzo entre las PASO y la elección general, para var vuelta un resultado muy malo para el oficialismo. Y lo lograron, no ganaron, pero fue un "empate técnico" que los jefes comunales de atribuyen como propio. Y ahora, quieren que les devuelvan el favor.

Durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense, con el apoyo del Frente Renovador de Sergio Massa, se modificó la ley de municipios para terminar con la reelección indefinida de los intendentes. Esto generó un cambio en la lógica histórica de poder en el conurbano.

Los "ganadores" de la última elección quieren recuperar esa facultad y tienen un apoyo oculto, avergonzado: los intendentes del PRO que también quieren ir por un tercer mandato: entraron cuando Mauricio Macri fue electo presidente, consiguieron reelegir cuando Macri perdió, en 2019, y ahora no se quieren ir.

Hay maniobras judiciales en curso con el fin de invalidar aquellar ley de ministerios, pero también intentos políticos para modificarla en el la legislatura bonaerense. Por ahora, el gran obstáculo es Massa.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación no quiere cambiar la ley, sus legisladores en Provincia no ceden, por orden del tigrense. Hay quienes dicen que no solo es un tema de principios: La Cámpora tampoco quiere que la norma se derogue, porque crecerían sus chances de desalojar caciques locales con sus propios candidatos.

Y Juntos está expectante. Si Massa cede, terminaría acompañando o daría los votos necesarios para que la ley salga y así darle el gusto a sus intendentes. Pero es un gran batalla por venir.