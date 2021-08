El fiscal federal Ramiro González decidió acusar formalmente al presidente Alberto Fernández y a su pareja Fabiola Yáñez, por la fiesta de cumpleaños de esta última en julio de 2020, así como también a todos los asistentes al evento festivo, en medio de las restricciones que el mismo Fernández impuso por la pandemia.

El presidente había colocado como abogado defensor a Gregorio Dalbón, quien lanzó declaraciones poco convenientes contra el juez de la causa, Sebastián Casanello, al que llamó "coimero".

Hoy, Fernández desplazó a su abogado y se presentó en el expediente como letrado en causa propia, solicitando su sobreseimiento y proponiendo donar parte de su sueldo al Hospital Malbrán como compensación por la violación de la norma.

Pocas horas después, el fiscal interpuso su acusación. Sin embargo la cosa no termina ahí. Tal como adelantara oportunamente Continental, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del lamentablemente extinto en circunstancias no aclaradas fiscal Alberto Nisman, está reclamando se le remita el expediente para ser tramitado en su dependencia, dado que le corresponde porque tiene jurisdicción sobre la Quinta Presidencial de Olivos, donde ocurrieron los hechos.