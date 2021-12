El exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no enfrentará cargos penales después de que una policía estatal dijera que se sentía "completamente violada" por sus toques no deseados en un evento en septiembre de 2019, anunció un fiscal de Long Island.

La fiscal de distrito interina del condado de Nassau, Joyce Smith, dijo en un comunicado que una investigación encontró que las acusaciones contra Cuomo eran "creíbles, profundamente preocupantes, pero no criminales según la ley de Nueva York ".

Smith abrió la investigación después de que aparecieran detalles del encuentro en el informe de agosto de la procuradora general del estado Letitia James sobre acusaciones de acoso sexual contra Cuomo.

El informe relató las acusaciones de 11 mujeres y llevó a la renuncia de Cuomo al cargo, aunque ha atacado los hallazgos como tendenciosos e inexactos.

Según el informe de James, el policía dijo que Cuomo pasó la palma de su mano izquierda por su abdomen, hasta su ombligo y luego hasta su cadera derecha, donde ella guardaba su arma, mientras mantenía una puerta abierta para él mientras él dejaba un evento en Belmont Park, Long Island, el 23 de septiembre de 2019.

Cuomo estaba en el hipódromo estatal, sede de la última etapa de la Triple Corona de las carreras de caballos, para comenzar la construcción de una nueva arena para los isleños de Nueva York de la Liga Nacional de Hockey.

La policía, una miembro del equipo de seguridad de Cuomo, le dijo a los investigadores de James que la conducta de Cuomo en el evento la hizo sentir "completamente violada porque para mí, como si eso estuviera entre mi pecho y mis partes íntimas".

El informe de James decía que aunque la policía estaba molesta por el contacto no deseado de Cuomo, no sentía que pudiera hacer nada al respecto. “Soy una soldado, recién asignada al equipo de viaje. ¿Quiero hacer olas? No”, dijo, según el informe. “He escuchado historias de terror sobre personas a las que se les quita el detalle o se les transfiere como pequeñas cosas. No tenía planes de denunciarlo", aseguró la víctima.

El policía le dijo a los investigadores de James que lo que sucedió en Belmont Park fue solo uno de los muchos casos del comportamiento “coqueto” y “espeluznante” de Cuomo hacia ella.

Una vez, en un ascensor, trazó su dedo desde su cuello hasta su espalda, dijo. En otra ocasión, pidió besarla en la entrada de su casa en Mount Kisco, denunció. "Recuerdo que me congelé, estaba ... en la parte posterior de mi cabeza, estaba como, oh, ¿cómo digo que no cortésmente?" le dijo a los investigadores.