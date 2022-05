Franco Rinaldi sufrió un accidente de tránsito ayer por la noche al atropellar a una ciclista en Palermo luego de cenar con el diputado Martín Tetaz en un restaurante cercano. El incidente sucedió esta madrugada en el cruce de Las Heras y Billinghurst y, por el impacto, la mujer debió ser hospitalizada.

El incidente ocurrió pasadas la una de la madrugada en el barrio porteño de Barrio Norte. Según el relato del consultor aeronáutico y ex candidato a diputado, él manejaba en su auto y, al estar el semáforo en verde, avanzó. Sin embargo, se le cruzó una repartidora a contramano y, aunque quiso frenar, ya era demasiado tarde por lo que embistió a la ciclista.

Además, Rinaldi agregó que llamó a Tetaz, que vive cerca del sitio donde se produjo el accidente, para que pudiese ayudarlo, debido a que sufre una discapacidad motriz que le impedía bajar rápidamente para asistir a la víctima.

“Me llamó Franco después de la cena, yo me había ido caminando, y me contó que había atropellado a una chica, pero que no podía bajarse del auto”, contó Tetaz. “Cuando llegué ya estaba la Policía, la estaban asistiendo”, agregó.

Con respecto al estado de salud de Camila, la chica de 23 años atropellada, fuentes policiales confirmaron que fue trasladada por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) al Hospital Fernández con diagnóstico de politraumatismo. Además, el caso aún sigue en investigación.