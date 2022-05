En la madrugada del pasado domingo, un grupo de menores atacó y golpeó a un hombre, para robarle el teléfono en el cruce de las calles Alberdi y Piedras, en el Barrio Sur de Tucumán.

Las imágenes se hicieron virales en las últimas horas y fueron tomadas por dos jóvenes, que circulaban en un auto. Los testigos, aún anónimos, debieron detener la marcha porque los delincuentes atacaron a su víctima en plena calle. Ante la situación, los testimonios decidieron grabar todo el incidente y lo postearon en las redes sociales.

En el vídeo, se puede observar cómo al menos 15 delincuentes redujeron al hombre en el piso, lo golpearon y se llevaron su celular y billetera. Además, los agresores también intentaron robarle las zapatillas, pero no lograron arrebatárselas.

Los vecinos de la zona señalaron que este ataque no se trata de un hecho aislado y sospechan que se trata de un mismo grupo de menores que cometieron otros ilícitos en los últimos fines de semana.

Juan Pablo Villarreal fue una de las víctimas de este tipo de ataques. "Me agarraron de la misma forma, un grupo de 15 criaturas, me patotearon y me robaron el celular y la campera", declaró. Además, agregó que si bien la Policía detuvo a algunos de los que le robaron, luego los dejaron partir.