Sorprendentemente, dos periodistas denunciaron abusos sexuales durante la cobertura de las elecciones, nada menos que dentro de la misma Casa de Gobierno de Tucumán. Una de ellas sufriendo la vejación cubriendo las elecciones PASO y la otra, este último domingo.

Carolina Ponce de León, periodista de Radio Universidad, dijo que tres personas la abusaron el domingo pasado dentro de la misma Casa de Gobierno. “Una me metió la mano por adelante, otra por atrás, yo me puse la cartera entre las piernas para frenar esto un poco”, dijo al diario El Tucumano.

“A una de estas personas se le enganchó un anillo en un gancho que tiene mi cartera. Me daba tanta vergüenza la situación, quería llegar hasta donde estaban mis compañeras, que se dieron cuenta de que algo me pasó por mi cara y me puse a gritar”, declaró.

En las PASO, a periodista Mariana Romero de Radio 10 Tucumán sufrió una experiencia igual de traumática. Escribió en su cuenta de Twitter que: "La noche de las PASO me tocó cubrir todo el discurso del gobernador con la mano de un desconocido tocándome con fuerza el trasero. Fue en la Casa de Gobierno. No dije nada y hoy me arrepiento, si hubiera hecho lo correcto, quizás no le hubiera pasado lo mismo a mi compañera".

Hubo condenas de FOPEA, pero deberá actuar la justicia.