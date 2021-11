Cuando Jon Burke se involucró en la política local en 2014, nunca imaginó que llegaría un momento en el que consideraría llevar un rodillo escondido dentro de su gabardina cuando saliera de la casa, "por si acaso alguien saltaba de un auto hacia mí con una llave inglesa".

Pero su mente se centró en asaltar los cajones de la cocina en busca de protección en septiembre pasado, después de que los funcionarios del ayuntamiento de Hackney lo llamaran para decirle que habían recibido una carta escrita a mano que amenazaba con quemar su casa mientras dormía y lastimar no solo a él, sino a su esposa e hijos. .

¿Su crimen? Tratando de hacer de Hackney un lugar mejor y más seguro, a sus ojos, para caminar o andar en bicicleta, mediante la introducción de vecindarios con poco tráfico . Como miembro del gabinete de transporte del distrito londinense, Burke se encontraba en el centro de una fila que se había convertido en parte de las guerras culturales en las que cuatro ruedas se enfrentaban a dos. El autor de la carta anónima dejó en claro que era un conductor de automóvil: “Malditos cabrones montan en bicicleta”, observaron.

El consejo llamó a la policía, pero Burke, un concejal laborista, no contuvo la respiración: “Perdimos 265 agentes de las calles de Hackney en una década. Francamente, los que quedaban no iban a tener tiempo de desempolvar una carta en busca de huellas dactilares. Nunca volví a saber de ellos ".

Aunque gran parte de la atención se ha centrado en las amenazas planteadas a los parlamentarios desde el asesinato del parlamentario conservador Sir David Amess en octubre, la experiencia de Burke muestra cuán omnipresentes se han vuelto las amenazas de muerte y cuán poco se necesita para provocarlas. Puede, por ejemplo, trabajar en la consulta de un médico de cabecera y ser amenazado con que le corten la garganta por no poder ofrecer suficientes citas cara a cara. Patsy Stevenson, quien asistió a una vigilia después del asesinato de Sarah Everard y fue arrestada, dijo que no podía "contar la cantidad de amenazas de muerte que he recibido" después de aparecer en las portadas de los periódicos.

Incluso los profesores son el objetivo. La Asociación Nacional de Maestros Directores (NAHT) dice que algunos de sus miembros recibieron amenazas de muerte por enseñar la igualdad LGBT, pero ninguno habló con The Guardian. “Una cabeza está demasiado marcada por la experiencia como para querer volver a hablar de ella, y la otra está siendo atacada actualmente, por lo que no quiere llamar más la atención sobre sí misma o su escuela”, dice un portavoz de NAHT.

Las estadísticas son una lectura aterradora. El año pasado, hubo un aumento del 13% en los informes de amenazas de muerte en Inglaterra y Gales, con 42.307 amenazas recibidas entre abril de 2020 y marzo de 2021, frente a las 37.347 del año anterior. En la última década se ha cuadruplicado, con solo 9.480 amenazas registradas en 2010/11, según la Encuesta anual sobre delitos . Mirando más atrás , en 1981 había solo 620 informes de “amenaza o conspiración para asesinar” (el antiguo nombre del delito), y solo 102 en 1971. Hace un siglo, en 1921, había 16.

Hoy en día, solo una pequeña proporción de los casos llega a los tribunales: solo 1.228 en 2020, menos de la mitad de los cuales (435) resultaron en una condena. De hecho, las tasas de enjuiciamiento han disminuido durante la última década, con 1.579 casos que llegaron a los tribunales en 2010. La mayoría de los procesados ​​hicieron poco o ningún intento por ocultar sus identidades: pase algún tiempo en un tribunal de magistrados y verá la mayoría " Los casos de amenaza de muerte ”involucran violencia doméstica.

Luego están las personas acusadas en virtud de la Ley de Comunicaciones de 2003, por enviar "mensajes tremendamente ofensivos mediante comunicaciones electrónicas". En 2020/21, hubo la asombrosa cantidad de 275,628 informes de comunicaciones maliciosas, según la Encuesta sobre el crimen de Inglaterra y Gales. De estos, solo 1.096 llegaron a los tribunales en 2020, frente a los 1.511 de 2010.

Sin embargo, el profesor Neil Chakraborti, director del Centro de Estudios del Odio de la Universidad de Leicester, cree que incluso estas estadísticas pueden subestimar la verdadera magnitud del problema. “En realidad, es probable que las cifras sean mucho más altas porque muchos receptores de las tasas de mortalidad simplemente no las informan. A menudo existe el miedo a la violencia por represalias ”, dice. Además, las víctimas piensan: "Será inútil".

Habiendo entrevistado a más de 2.000 víctimas de delitos de odio, Chakraborti atribuye el auge de las amenazas de muerte a tres cosas. En primer lugar, las redes sociales y el correo electrónico han hecho que enviar una amenaza de muerte sea un esfuerzo extremadamente bajo e inmediato: ya no tiene que tomarse la molestia ni siquiera de ir a comprar un sello.

La comunicación en línea "les da a los perpetradores este manto de anonimato para ser abusivos y odiosos, pero peor que eso, también les da una sensación de invencibilidad", dice Chakraborti. Sus primeras amenazas de muerte fueron una serie de cartas firmadas por "Death Incarnate" a principios de la década de 2000, después de que publicara una investigación sobre el racismo rural en Inglaterra.

Su segunda explicación es la cultura moderna de la culpa y las guerras culturales polarizadoras que se desarrollan en todos los medios, que él ve como “una extensión de este tipo de mundo binario, atrincherado y distorsionado. La culpa parece estar en todas partes, en todos los contextos, y ahora podemos culpar a la gente común ".

En tercer lugar, cree que el lenguaje de odio se ha normalizado hasta tal punto que la mayoría de las personas que amenazan de muerte subestiman su poder . Parece haber pocas consecuencias para aquellos que usan un lenguaje intemperante, ya sea que el Daily Mail llame a los jueces "enemigos del pueblo", o que un presidente de los Estados Unidos describa a los inmigrantes mexicanos como "violadores" .

Como resultado, dice, los perpetradores no "necesariamente comprenden la gravedad de lo que están haciendo".

Sin embargo, más destinatarios se están pronunciando en contra de este ataque. Una de las primeras fue la periodista y activista feminista Caroline Criado Pérez, quien en 2013 hizo campaña con éxito para tener a Jane Austen en los billetes de banco. Este pequeño cambio provocó cientos de amenazas y, como resultado, dos personas fueron encarceladas. En una entrevista con The Guardian , dijo: "Siento que es mi responsabilidad mantener esta postura desafiante de: 'Vete a la mierda, no me vas a conseguir y no vas a ganar'".

Atacar a las mujeres estridentes no es nuevo. Emmeline Pankhurst recibió una postal anónima que decía de las sufragistas: "Si no tienen hogares, ni maridos, ni hijos, ni parientes, ¿por qué no se ahogan?" Sin embargo, anteriormente, solo se apuntaba a aquellos con los perfiles más altos.

Las amenazas de muerte ciertamente no formaban parte de la vida cotidiana de los servidores públicos. Siobhan Brennan, médico de cabecera de Marple, una zona próspera de Stockport, tuvo que llamar a la policía dos veces recientemente. Primero, cuando un paciente dijo que la esperaría afuera esa noche y “hablaría conmigo” sobre el cuidado de su esposa; y luego, cuando un hombre telefoneó y amenazó con degollar a un colega cuando ella le dijo que registrarse como paciente no era un proceso instantáneo. Los pacientes también arrojaron máscaras a sus colegas y amenazaron con escupirles, agregó. “También me llamaron perra por teléfono por no recetar medicamentos inapropiados”, dice. Ella escucha historias de terror similares de médicos de cabecera de todo el país, con algunas prácticas que buscan equipar al personal con cámaras corporales para registrar abusos y agresiones.

Brennan, quien ha sido médico durante 25 años, dice que si bien la mayoría de los pacientes aprecian el arduo trabajo de los médicos de cabecera, la agresión ha aumentado "enormemente" este año. Se enorgullece de su dureza, pero admite que está asustada: “Corro ultramaratones y estoy acostumbrada a poner mi cuerpo en un infierno. No tengo miedo cuando corro en medio de la noche en el Distrito de los Lagos, pero he tenido momentos en la cirugía en los que he estado aterrorizado ".

Ella culpa a secciones de los medios de comunicación, en particular a los periódicos que han estado en portadas criticando a los médicos de cabecera en los últimos meses, por provocar emociones contra los médicos. También destaca las críticas del secretario de salud Sajid Javid a los médicos de cabecera por dirigir la ira del público hacia los médicos. “No debería sentirme avergonzado de decir lo que hago para ganarme la vida”, dice Brennan.

Es posible que los médicos y los maestros se sorprendan al ser atacados, pero ahora es raro encontrar un parlamentario que no haya recibido amenazas de muerte. A finales de octubre, la diputada laborista Angela Rayner habló del abuso “aterrador” que había recibido cuando un hombre fue sentenciado por decirle que “cuide su espalda y sus hijos”. La misma semana, su colega en el gabinete en la sombra, Naz Shah, dio un suspiro de alivio después de que Sundas Alam, de 30 años, una mujer de su distrito electoral de Bradford West, se declarara culpable de enviarle amenazas de muerte.

Esta fue, de hecho, la tercera persona condenada por amenazar con matar a Shah, quien se convirtió en diputado en 2015 después de una amarga batalla con George Galloway. Su primera amenaza seria no estuvo relacionada con esto y fue interceptada por la policía cuando solo llevaba un año en el parlamento. En ese momento, Shah había estado haciendo campaña para una investigación sobre el presunto asesinato por "honor" de una niña local, Samia Shahid, y "se puso una recompensa por mi cabeza", recuerda.

La pelea ha sido dura para su salud física y mental. Ella dice que tuvo un "colapso completo" en 2019 después de recibir un correo electrónico particularmente terrible. Pero insiste en que no dejará que las amenazas le impidan hacer su trabajo: “Entonces hubieran ganado”, así lo ve. Pero puede ser difícil para sus hijos, que ahora tienen 10, 14 y 17 años. Después del incidente de Shahid en 2016, sentó a su hija mayor y le dijo: “Si me pasa algo, no dejes caer esta batuta, sigue luchando. Espero que marchen por Bradford por los derechos de las mujeres a vivir libres de violencia ”.

Mientras tanto, los acusados ​​a menudo afirman que solo estaban bromeando. En febrero de 2020, un activista conservador fue encarcelado durante nueve semanas después de enviar mensajes afirmando haber pagado a "adictos al crack" £ 100 para golpear a la parlamentaria laborista Yvette Cooper y advirtiendo que "si dificulta la revolución pacífica, hace inevitable una violenta". En mitigación, el abogado de Joshua Spencer dijo que su cliente había enviado los mensajes "en bebida" y que nunca estaba planeando seriamente un ataque. Después del asesinato de Amess, un miembro del equipo de Cooper, Jade Botterill, dijo que renunció bajo la presión de las amenazas, habiendo reportado una vez 100 en una semana.

Sin embargo, incluso las personas que están en el ojo público para entretener, en lugar de efectuar cambios, no escapan. Este otoño, Morag Crichton, un veterinario en prácticas de 31 años de Essex, apareció en el reality show de E4 Married at First Sight. Tuvo un "matrimonio ciego" con un bombero galés llamado Luke.

Crichton les había dicho a los investigadores que le gustaban los hombres seguros y musculosos. Los expertos pensaron que estaría mejor con el tímido pero reflexivo Luke, a quien le habían roto el corazón en el pasado. En el programa, Crichton parecía estar tratando de convertir a Luke en una persona totalmente diferente, obligándolo a comprar ropa nueva que costaba cientos de libras y diciendo que solo podía tener intimidad con él después de beber. El programa concluyó en julio y se emitió a partir del 30 de agosto. El torrente de abuso fue instantáneo, dice Crichton, a quien se le han ofrecido antidepresivos y terapia para sobrellevarlo.

Al principio, la llamaron fea y falsa. Luego, “se volvió mucho peor cuando hubo comentarios, como: 'Mátate. Espero que te violen. Espero que tengas sida, cáncer '. Uno de ellos fue incluso como: 'Espero morir para no tener que aguantarte más' ”.

La gran mayoría de los abusos provino de otras mujeres, “madres, hijas, hermanas, abuelas”, sin intentar ocultar sus identidades. Lo peor fue el anonimato. Recientemente, ella estaba saliendo por la noche y recibió un mensaje que decía "Ven afuera", lo que le hizo preocuparse de que alguien la estuviera mirando.

Crichton cree que fue editada deliberadamente para que se vea mal, una afirmación negada por un portavoz de E4, quien dijo: “Los episodios pueden representar varios días en la vida de las parejas. Lo que transmitimos es un fiel reflejo de los eventos que se desarrollaron ".

La red dijo que estaba apoyando a Crichton y que "existen protocolos robustos" para garantizar que "esté disponible el soporte adecuado".

Sarah Schulman es la autora estadounidense detrás de Conflict Is Not Abuse , que exploró si una cultura de victimización había llevado a las personas a exagerar el daño que les plantean los demás. Ella cree que "el 1%", ya sean grandes corporaciones o líderes mundiales, ha marcado la pauta para una era de intolerancia y agresión, al cometer "todas las violaciones posibles sin absolutamente ninguna consecuencia". Esta falta de responsabilidad de alto nivel se filtra a las personas comunes que se sienten envalentonadas para hacer o decir lo que quieran "porque saben que no va a pasar nada", argumenta.

Lo que Schulman ve como el "caos" del mundo ha hecho que las personas se sientan "tan violadas y desprotegidas" que se sientan desproporcionadamente amenazadas por personas con otros puntos de vista. “Esta idea de diferencia es tan amenazante en un momento en el que todo está polarizado políticamente. La gente siente que el hecho de que otra persona sea diferente significa que está en peligro, porque estamos en un estado de paranoia política muy fuerte ”, dice.

Jon Burke, que ya no es concejal, señala que Internet también ha radicalizado nuevas comunidades de "bichos raros" que pueden haber estado aislados anteriormente, pero que encuentran redes y se "estimulan unos a otros". Las teorías de la conspiración que se difunden en línea tampoco ayudan: después de la protesta de Everard, Stevenson dijo que fue acusada de ser un "actor de crisis" a quien se le pagó para asistir a la vigilia y ser arrestada para legitimar los ataques a la policía.

Desde las amenazas, Burke dejó Hackney y trabaja como consultor de reducción de carbono para las autoridades locales. “Si te encuentras en una situación en la que tu esposa se da la vuelta y dice: 'No creo que debamos ir a esa tienda a la que vamos todos los años con los niños para comprar el árbol de Navidad en caso de que alguien nos vea en la calle'. ', esa no es forma de vivir ”, dice.

“La gente tiene que preguntarse, si fueras una mujer de 18 años que cursaba una carrera en política o te adentraste en un sindicalismo en el taller, y miraste lo que viene con el territorio de ser concejala local, ¿pondrías tu levante la mano en el aire y diga: '¿Haré eso?' "

Señala que son las mujeres de color, en particular su ex diputada local, Diane Abbott, quienes a menudo son las que más abusos provocan. "Si eres de origen étnico minoritario y has visto el tipo de abuso al que ha sido sometida Diane, la mayoría de los cuales son misóginos o por motivos raciales, ¿te vas a molestar en dedicarte a la política?"

Cambiar la sociedad y la cultura imperante no será fácil, advierte Chakraborti, pero las empresas de redes sociales deben hacer más para lidiar con las amenazas de muerte y demostrar que las toman en serio. La policía también debe hacer “todo lo posible por ser empática” cuando se les informa de una amenaza.

Sin embargo, Schulman cree que, en última instancia, la solución puede estar fuera de línea en el refuerzo de las normas sociales en las que las amenazas de muerte no tienen cabida. “La gente necesita tener más reuniones en la vida real, más comunidades subculturales. Necesitamos más congresos, festivales, galas y debates sobre cuáles son sus sentimientos hacia los demás y cuáles deberían ser sus normas de comportamiento. No se puede confiar en las personas que están en el poder para obtener las soluciones ".