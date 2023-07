En un acto realizado en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y el flamante candidato a Presidente por el oficialismo, Sergio Massa, compartieron escenario. El encuentro fue para recibir un histórico avión que participó de los vuelos de la muerte, durante la dictadura militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983.

Durante el acto, Cristina Fernández contó detalles de cómo se fue definiendo la candidatura del ministro de Economía: “El 7 de junio, quince gobernadores de nuestro espacio político habían pedido una lista de unidad. Más tarde la pidieron los intendentes de la provincia de Buenos AIres, creo que también la CGT había sacado un documento. No era capricho; era la necesidad de articular lo más inteligentemente posible. Sin embargo, hasta el pasado viernes, 24 horas antes del cierre de las listas, teníamos a la minsitra de Desarrollo Social de nuestro gobierno planteándole elecciones internas al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y teníamos a nuestro embajador en Brasil -con todo el derecho del mundo, porque no estoy hablando de derechos, sino de las consecuencias de esto-, para Presidente”.

Luego, frente a la mirada atenta de Massa, agregó: “Y quiero ser más sincera, todavía. El lunes, en una reunión hablé con Sergio (Massa) y lo dije adelante de todos, que si se persistía en las PASO… Es más, algunos me insistían para que le hablara a Daniel (Scioli), pero ni con una 45 en la cabeza me hacían hablarle a nadie. ni para subir ni para bajar ni para acá ni para allá. Yo respeto profundamente las decisiones de las personas, no se puede obligar a la gente a hacer lo que no quiere o ir adonde no quiere. Esto es responsabilidad de cada militante y cada dirigente. Y le dije a Sergio que si había una lista de unidad apoyada por los gobernadores y los intendentes, nuestra fuerza va a ir a las PASO con candidato propio, va a ir con Wado de Pedro”.