El sector del ralicalismo que lidera Martín Lousteau, amenazó con romper el bloque en la Cámara de Diputados, en medio de la disputa por la presidencia del mismo. Pretenden que el actual titular Mario Negri se corra para dejar lugar a Emiliano Yacobitti, diputado por la CABA y hombre cercano al economista.

Según un comunicado emitido por dicho sector: “El radicalismo ha sido artífice central del triunfo de Juntos por el Cambio. Lo ha hecho a partir de interpretar a una sociedad que pide modificaciones profundas en las prácticas de la dirigencia política. La conducción de nuestros bloques y las vocerías que las representan deben ser, entonces, el reflejo de lo validado por la sociedad en las elecciones. Es momento de ratificar esa renovación”.

Este no parece ser el único frente abierto que tiene Lousteau. El senador también salió a contestar las críticas que le había hecho Elisa Carrió, quien había criticado a ciertos sectores de Juntos por el Cambio. "No se puede criticar todo el tiempo adentro. Esas críticas no sirven, van en contra de lo que nos dicen la gente. Hay a quienes le cuesta aceptar que este Juntos por el Cambio es más grande y mejor y terminan siendo funcionales al kircherismo", afirmó en diálogo con TN.

Negri fue derrotado en la PASO en Córdoba, justamente por el sector liderado por Lousteau, encarnado en esa provincia por el joven Rodrigo De Loredo, quien luego se impuso en la general, no solo al kirchnerismo sino al peronismo local de Juan Schiaretti.