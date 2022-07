Informe The Guardian. Por Harry Davies , Simon Goodley , Felicity Lawrence , Paul Lewis y Lisa O'Carroll. Los documentos filtrados al periódico inglés han revelado la historia interna de cómo el gigante tecnológico Uber se burló de las leyes, engañó a la policía, explotó la violencia contra los conductores y presionó en secreto a los gobiernos durante su agresiva expansión global.

La filtración sin precedentes a The Guardian de más de 124.000 documentos, conocidos como los archivos de Uber, deja al descubierto las prácticas éticamente cuestionables que impulsaron la transformación de la empresa en una de las exportaciones más famosas de Silicon Valley.

La filtración abarca un período de cinco años cuando Uber estaba a cargo de su cofundador, Travis Kalanick , quien trató de forzar el servicio de taxis en ciudades de todo el mundo, incluso si eso significaba violar las leyes y las normas de taxis.

Durante la feroz reacción global, los datos muestran cómo Uber trató de reforzar el apoyo cortejando discretamente a primeros ministros, presidentes, multimillonarios, oligarcas y magnates de los medios.

Los mensajes filtrados sugieren que los ejecutivos de Uber al mismo tiempo no se hacían ilusiones sobre la violación de la ley por parte de la compañía, con un ejecutivo bromeando sobre que se habían convertido en "piratas" y otro admitiendo: "Somos jodidamente ilegales".

El caché de archivos, que abarca de 2013 a 2017, incluye más de 83.000 correos electrónicos, iMessages y mensajes de WhatsApp, incluidas comunicaciones a menudo francas y sin adornos entre Kalanick y su equipo de ejecutivos principales.

En un intercambio, Kalanick descartó las preocupaciones de otros ejecutivos de que enviar a los conductores de Uber a una protesta en Francia los pusiera en riesgo de violencia por parte de opositores enojados en la industria del taxi. "Creo que vale la pena", replicó. “La violencia garantiza el éxito”.

En un comunicado , el portavoz de Kalanick dijo que “nunca sugirió que Uber debería aprovechar la violencia a expensas de la seguridad del conductor” y cualquier sugerencia de que estuvo involucrado en tal actividad sería completamente falsa.

La filtración también contiene textos entre Kalanick y Emmanuel Macron , quien ayudó en secreto a la empresa en Francia cuando era ministro de Economía, permitiendo que Uber tuviera acceso frecuente y directo a él y su personal.

Macron, el presidente francés, parece haber hecho todo lo posible para ayudar a Uber, e incluso le dijo a la compañía que había negociado un "acuerdo" secreto con sus oponentes en el gabinete francés.

En privado, los ejecutivos de Uber expresaron un desdén apenas disimulado por otros funcionarios electos que eran menos receptivos al modelo de negocios de la compañía.

Después de que el canciller alemán, Olaf Scholz, quien era alcalde de Hamburgo en ese momento, rechazó a los cabilderos de Uber e insistió en pagarles a los conductores un salario mínimo, un ejecutivo les dijo a sus colegas que era “un verdadero comediante”.

Cuando el entonces vicepresidente de los EE.UU., Joe Biden, partidario de Uber en ese momento, llegó tarde a una reunión con la compañía en el Foro Económico Mundial en Davos, Kalanick le envió un mensaje de texto a un colega: “Mi gente le hizo saber que cada minuto que se atrase, es un minuto menos que tendrá conmigo”.

Después de reunirse con Kalanick, Biden parece haber modificado su discurso preparado en Davos para referirse a un director ejecutivo cuya empresa daría a millones de trabajadores “libertad para trabajar tantas horas como deseen, gestionar sus propias vidas como deseen”.

The Guardian dirigió una investigación global sobre los archivos de Uber filtrados, compartiendo los datos con organizaciones de medios de todo el mundo a través del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). Más de 180 periodistas de 40 medios de comunicación, incluidos Le Monde, Washington Post y la BBC, publicarán en los próximos días una serie de informes de investigación sobre el gigante tecnológico.

En un comunicado en respuesta a la filtración , Uber admitió "errores y pasos en falso", pero dijo que se había transformado desde 2017 bajo el liderazgo de su actual director ejecutivo, Dara Khosrowshahi.

“No tenemos ni daremos excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales”, dijo. “En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos cinco años y lo que haremos en los próximos años”.

El portavoz de Kalanick dijo que las iniciativas de expansión de Uber fueron "dirigidas por más de cien líderes en docenas de países de todo el mundo y en todo momento bajo la supervisión directa y con la aprobación total de los sólidos grupos legales, de políticas y de cumplimiento de Uber".

'Abraza el caos'

Los documentos filtrados develan los métodos que usó Uber para sentar las bases de su imperio. Uber, una de las plataformas de trabajo más grandes del mundo, es ahora una empresa de U$S 43 mil millones que realiza aproximadamente 19 millones de viajes por día.

Los archivos cubren las operaciones de Uber en 40 países durante un período en el que la compañía se convirtió en un gigante mundial, arrasando con su servicio de taxis en muchas de las ciudades en las que todavía opera en la actualidad.

Desde Moscú hasta Johannesburgo, financiado con fondos de capital de riesgo sin precedentes, Uber subvencionó fuertemente los viajes, seduciendo a los conductores y pasajeros a la aplicación con incentivos y modelos de precios que no serían sostenibles.

Uber socavó los mercados establecidos de taxis y taxis y presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes para ayudar a allanar el camino para un modelo de trabajo de economía de trabajo basado en aplicaciones que desde entonces ha proliferado en todo el mundo.

En un intento por sofocar la feroz reacción contra la empresa y lograr cambios en las leyes laborales y de taxis, Uber planeó gastar 90 millones de dólares extraordinarios en 2016 en cabildeo y relaciones públicas, sugiere un documento.

Su estrategia a menudo implicaba pasar por encima de las cabezas de los alcaldes de las ciudades y las autoridades de transporte y llegar directamente a la sede del poder.

Además de reunirse con Biden en Davos, los ejecutivos de Uber se reunieron cara a cara con Macron, el primer ministro irlandés, Enda Kenny, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y George Osborne, el canciller del Reino Unido en ese momento. Una nota de la reunión describió a Osborne como un "firme defensor".

En un comunicado, Osborne dijo que era política explícita del gobierno en ese momento reunirse con firmas tecnológicas globales y “persuadirlas de invertir en Gran Bretaña y crear empleos aquí”.

Si bien se declaró la reunión de Davos con Osborne, los datos revelan que seis ministros del gabinete Tory del Reino Unido tuvieron reuniones con Uber que no fueron reveladas. No está claro si las reuniones deberían haberse declarado, lo que expone la confusión sobre cómo se aplican las reglas de cabildeo del Reino Unido.

Los documentos indican que Uber era experto en encontrar rutas no oficiales hacia el poder, ejerciendo influencia a través de amigos o intermediarios, o buscando encuentros con políticos en los que los asistentes y funcionarios no estaban presentes.

Reclutó el respaldo de figuras poderosas en lugares como Rusia, Italia y Alemania ofreciéndoles preciadas participaciones financieras en la puesta en marcha y convirtiéndolos en "inversores estratégicos".

Y en un intento por dar forma a los debates sobre políticas, pagó a destacados académicos cientos de miles de dólares para producir investigaciones que respaldaran las afirmaciones de la empresa sobre los beneficios de su modelo económico.

A pesar de una operación de cabildeo tenaz y bien financiada, los esfuerzos de Uber tuvieron resultados mixtos. En algunos lugares, Uber logró persuadir a los gobiernos para que reescribieran las leyes, con efectos duraderos. Pero en otros lugares, la compañía se vio bloqueada por industrias de taxis arraigadas, superada en armas por rivales locales de taxis u opuesta por políticos de izquierda que simplemente se negaron a ceder.

Cuando se enfrentó a la oposición, Uber trató de aprovecharla, aprovechándola para alimentar la narrativa de que su tecnología estaba alterando los sistemas de transporte anticuados e instando a los gobiernos a reformar sus leyes.

Cuando Uber se lanzó en India, el principal ejecutivo de Kalanick en Asia instó a los gerentes a concentrarse en impulsar el crecimiento, incluso cuando "los incendios comienzan a arder". “Sepa que esto es una parte normal del negocio de Uber”, dijo. “Abraza el caos. Significa que estás haciendo algo significativo”.

Kalanick pareció poner en práctica ese espíritu en enero de 2016, cuando los intentos de Uber de alterar los mercados en Europa provocaron airadas protestas en Bélgica, España, Italia y Francia por parte de taxistas que temían por su sustento.

En medio de huelgas de taxis y disturbios en París, Kalanick ordenó a los ejecutivos franceses tomar represalias alentando a los conductores de Uber a realizar una contraprotesta con desobediencia civil masiva.

Al advertir que al hacerlo se corría el riesgo de que los conductores de Uber fueran atacados por "matones de extrema derecha" que se habían infiltrado en las protestas de los taxis y estaban "buscando pelea", Kalanick pareció instar a su equipo a seguir adelante a pesar de todo. “Creo que vale la pena”, dijo. “La violencia garantiza el éxito. Y estos tipos deben ser resistidos, ¿no? Acordé que se debe pensar en el lugar y el momento correctos”.

La decisión de enviar a los conductores de Uber a protestas potencialmente volátiles, a pesar de los riesgos, fue consistente con lo que un exejecutivo senior le dijo a The Guardian que era una estrategia de “armas” a los conductores y explotar la violencia contra ellos para “mantener la controversia encendida”.

Fue un libro de jugadas que, según sugieren los correos electrónicos filtrados, se repitió en Italia, Bélgica, España, Suiza y los Países Bajos.

Cuando hombres enmascarados, supuestamente taxistas enfadados, atacaron a los conductores de Uber con puños americanos y un martillo en Ámsterdam en marzo de 2015, los empleados de Uber intentaron sacar ventaja para ganar concesiones del gobierno holandés.

Se animó a las víctimas de los conductores a presentar informes policiales, que se compartieron con De Telegraaf, el principal diario holandés. “Serán publicados sin nuestra huella digital en la primera página mañana”, escribió un gerente. “Mantenemos la narrativa de la violencia durante unos días, antes de ofrecer la solución”.

El portavoz de Kalanick cuestionó la autenticidad de algunos documentos. Ella dijo que Kalanick “nunca sugirió que Uber debería aprovechar la violencia a expensas de la seguridad del conductor” y cualquier sugerencia de que él estuvo involucrado en tal actividad sería “completamente falsa”.

El vocero de Uber también reconoció errores pasados ​​en el trato de la compañía a los conductores, pero dijo que nadie, incluido Kalanick, quería violencia contra los conductores de Uber. “Hay muchas cosas que nuestro ex director ejecutivo dijo hace casi una década que ciertamente no toleraríamos hoy”, dijo. “Pero una cosa que sí sabemos y sobre la que nos sentimos muy convencidos es que nadie en Uber ha estado nunca contento con la violencia contra un conductor”.

El 'interruptor de muerte'

Los conductores de Uber fueron, sin duda, el blanco de agresiones feroces y, a veces, asesinatos por parte de taxistas furiosos. Y la aplicación de taxis, en algunos países, se encontró luchando contra flotas de taxis arraigadas y monopolizadas con relaciones acogedoras con las autoridades de la ciudad. Uber a menudo caracterizó a sus oponentes en los mercados de taxis regulados como operando un "cártel".

Sin embargo, en privado, los ejecutivos y el personal de Uber parecen haber tenido pocas dudas sobre la naturaleza a menudo deshonesta de su propia operación.

En correos electrónicos internos, el personal se refirió al “estado diferente al legal” de Uber u otras formas de incumplimiento activo de las regulaciones en países como Turquía, Sudáfrica, España, la República Checa, Suecia, Francia, Alemania y Rusia.

Un alto ejecutivo escribió en un correo electrónico: “No somos legales en muchos países, debemos evitar hacer declaraciones antagónicas”. Al comentar sobre las tácticas que la empresa estaba preparada para implementar para “evitar la aplicación”, otro ejecutivo escribió: “Nos hemos convertido oficialmente en piratas”.

Nairi Hourdajian, jefa de comunicaciones globales de Uber, lo expresó aún más sin rodeos en un mensaje a un colega en 2014, en medio de los esfuerzos por cerrar la empresa en Tailandia e India: “A veces tenemos problemas porque, bueno, somos jodidamente ilegales. .” Contactado por The Guardian, Hourdajian se negó a comentar.

El portavoz de Kalanick acusó a los reporteros de "presionar su agenda falsa" de que había "dirigido una conducta ilegal o inapropiada".

El vocero de Uber dijo que, cuando comenzó, “las regulaciones para compartir viajes no existían en ninguna parte del mundo” y las leyes de transporte estaban desactualizadas para la era de los teléfonos inteligentes.

En todo el mundo, la policía, los funcionarios de transporte y las agencias reguladoras intentaron tomar medidas drásticas contra Uber. En algunas ciudades, los funcionarios descargaron la aplicación y solicitaron viajes para tomar medidas enérgicas contra los viajes en taxi sin licencia, multar a los conductores de Uber y confiscar sus automóviles. Las oficinas de Uber en docenas de países fueron allanadas repetidamente por las autoridades.

En este contexto, Uber desarrolló métodos sofisticados para frustrar la aplicación de la ley. Uno era conocido internamente en Uber como un "interruptor de apagado". Cuando se allanó una oficina de Uber, los ejecutivos de la empresa enviaron frenéticamente instrucciones al personal de TI para cortar el acceso a los principales sistemas de datos de la empresa, evitando que las autoridades reunieran pruebas.

Los archivos filtrados sugieren que la técnica, firmada por los abogados de Uber, se utilizó al menos 12 veces durante redadas en Francia, Holanda, Bélgica, India, Hungría y Rumania.

El portavoz de Kalanick dijo que tales protocolos de "interruptor de apagado" eran una práctica comercial común y no estaban diseñados para obstruir la justicia. Dijo que los protocolos, que no eliminaban datos, fueron examinados y aprobados por el departamento legal de Uber, y el ex director general de Uber nunca fue acusado de obstrucción de la justicia o un delito relacionado.

El portavoz de Uber dijo que su software de interruptor automático “nunca debería haberse usado para frustrar una acción regulatoria legítima” y dejó de usar el sistema en 2017, cuando Khosrowshahi reemplazó a Kalanick como director ejecutivo.

Otro ejecutivo que los archivos filtrados sugieren que estuvo involucrado en los protocolos de interrupción fue Pierre-Dimitri Gore-Coty, quien dirigía las operaciones de Uber en Europa occidental. Ahora dirige Uber Eats y forma parte del sólido equipo ejecutivo de 11 de la empresa.

Gore-Coty dijo en un comunicado que lamentaba "algunas de las tácticas utilizadas para obtener una reforma regulatoria para los viajes compartidos en los primeros días". Mirando hacia atrás, dijo: "Era joven e inexperto y con demasiada frecuencia recibía instrucciones de superiores con una ética cuestionable".

Los políticos ahora también enfrentan preguntas sobre si siguieron las instrucciones de los ejecutivos de Uber.

Cuando en 2015 un oficial de la policía francesa pareció prohibir uno de los servicios de Uber en Marsella, Mark MacGann, el principal cabildero de Uber en Europa, Medio Oriente y África, recurrió al aliado de Uber en el gabinete francés. “Veré esto personalmente”, respondió Macron. “En este punto, mantengamos la calma”.