La defensa de José Alperovich llevó a cabo una maniobra procesal para ganar tiempo y postergar el juicio por violación que se lleva a cabo contra el ex gobernador, por la violación de su sobrina, que se desempañaba como asistente del acusado, cuando era senador nacional.

La jugada, consiste en solicitar el juicio por jurados, normado por la Constitución Nacional, en una jurisdicción, que es la justicia nacional de instrucción, que no tiene esa modalidad. la negativa es obvia, pero el ex senador acusados de violaciones reitradas, llevará la cuestión hasta la Corte Suprema, como un mecanismo para ganar tiempo.

El juicio por jurados está previsto en la Constitución desde 1853, con lo cual, ningún proceso pudo haberse llevado a cabo en la justicia penal desde entonces, si el criterio de la defensa del tucumano fuese aplicable.

Según consta en el expediente, uno de los hechos que se juzga, es un relato de la víctima donde contó que en determinada situación, el senador "mientras se encontraban sentados en un sillón, se le acerca, se quita su pantalón y prenda interior, mientras le expresaba ´mira como me pones´. A su vez, le desprende la ropa a la denunciante y la obliga a que le toque su miembro. Luego, la lleva a la fuerza al cuarto y le realiza sexo oral a la denunciante, mientras ella intentaba sacárselo de encima suyo diciéndole que no lo hiciese, que se detuviere, que no quería”. Todo ello habría ocurrido el 9 de marzo de 2018.