Esta mañana, las dos fiscales de la UFI N° 3 de Esteban Echeverría que investigan al futbolista colombiano Sebastián Villa por abuso sexual, recibieron los resultados de una nueva pericia que sería clave en la causa.

Se trata de las conclusiones del informe victimológico realizados por una psicóloga y una asistente social que navegaron en distintos aspectos de la vida de la denunciante. Al igual que sucedió en el análisis psiquiátrico, los resultados son tajantes y complican la situación del futbolista.

Las profesionales aseguraron que la víctima presentó un discurso claro y que se encontraba comprometida con el relato de los hechos, con actitud de colaboración y muy angustiada a lo largo de la entrevista. "De sus dichos se desprende que las acciones denunciadas habrían vulnerado su derecho a decidir, por medio de coerción, uso de la fuerza y en el marco de la confianza de la relación de pareja que mantenían”, escribieron las expertas.

En el documento que ya fue anexado al expediente, las especialistas aclaran que “a fin de evitar su revictimización, se procuró que la víctima no volviera a relatar de modo pormenorizado situaciones vividas durante el tiempo de relación con el imputado”. Es por esto que procedieron a consultarla sobre su estado de ánimo actual, sus vínculos familiares y sus sentimientos para con Villa.

“Duermo cortado. El día que tuve la declaración, durante 6 horas, a la noche tuve pesadillas. Siento una presión en el pecho, me la paso llorando”. Además, agregó que “estoy en la casa de mi mamá, me guardo ahí. A veces quiero estar sola, me cuesta cuidar a mi hijo”, reveló la ex-pareja del delantero de Boca, lo que expuso las claras secuelas que sufre la denunciante ante la situación. Además, agregó que le cuesta cuidar a su hijo y que a veces "quiere estar sola".

En relación a lo que la mujer siente en relación a Villa, las profesionales lo resumieron como una “injusticia”, dado a lo que la víctima les expresó a las profesionales: “es injusto. El está rodeado de gente, sigue haciendo su vida y yo tengo que desnudarme en todos lados. Sentarme y desnudarme una y otra vez”.

Al final del documento, las especialistas dieron contudentes conclusiones con respecto a la entrevista que mantuvieron con la víctima de 26 años: "Se han observado características presentes en las mujeres víctimas de delitos sexuales: el silencio guardado por vergüenza, miedo, temor a salir a la calle, trastornos de sueño, de alimentación, restricción de su vida social, abandono del trabajo, demora en la realización de la denuncia”.

Estos resultados son coincidentes con la pericia psiquiátrica que también se le realizó a la víctima. En ese estudio, la perito había detectado “indicadores de abuso sexual” y “angustia” al relatar los hechos. También se detectó un “trastorno por estrés post traumático”.

Al mismo tiempo, en las fiscalía producen otro tipo de pruebas. Este viernes declararía la el vecino que llamó al 911 porque escuchó gritos en la casa de Villa en el country Venado y de los policías que acudieron por ese llamado, y con quien Villa ya habría arreglado un acuerdo.