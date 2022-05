Este viernes al mediodía, la mujer que denunció a Sebastián Villa por abuso sexual, aportó este mediodía más pruebas al expediente que se tramita en los tribunales de Lomas de Zamora.

Junto a su abogado Roberto Castillo, la mujer anexó una conversación de Instagram que se habría producido al día siguiente del hecho denunciado. En el chat, la joven denunciante le reprocha al futbolista lo sucedido, a lo que Villa le pide que no “haga nada raro” y que piense en su familia. “Te tengo miedo”, le comenta ella.

Por otro lado, algunos minutos después de las 13, la pericia psiquiátrica a R.T.D, la víctima, donde los profesionales le consultaron sobre los denunciados y sobre su infancia finalizó. De esta pericia también participaron peritos de parte, propuestos por la defensa de Villa.

En cuanto a la captura del chat presentado hoy, el primer mensaje que se lee es de la víctima. “Yo lo sé. Yo te he cuidado siempre”, le dice. A lo que el Villa le responde: “Hablemos. Por eso”. “Pero no merecía esto”, contesta ella.

La respuesta a esto es un tanto más larga. El jugador se explaya y le suplica.“Yo se que tu me quieres. No vayas a hacer nada raro mi vida. Que tu sabes que no puedo dar de que hablar. Hágalo por mi familia. Yo soy el pan de cada día”, responde el delantero colombiano.

Además, en una primera parte del diálogo, en otras de las capturas que fueron aportadas ante la Justicia, se lee a la mujer: “Te tengo miedo. No quiero”. A continuación, él le responde: “Dame la dire, mi reina”. Sin embargo, ella no cede: “Ya tomé una decisión”.

“Tu sabes que es mi carrera, mi reina. De mi depende mi familia: mi mamá, todos. Veámonos”, replica el futbolista. “No sé. Yo te he cuidado siempre”, contesta ella, a lo que el jugador de Boca responde: "Hablemos".

En la jornada de hoy, no se presentó la ginecóloga del Hospital Penna que había sido citada a declarar por la Justicia luego de avisar que estaba enferma . Ella es, según la denunciante, quien determinó y constató la existencia de lesiones en la zona vaginal.

Por otro lado, en las últimas horas llegó a la fiscalía una confirmación importante. En su relato, la víctima había señalado que un vecino llamó esa noche al 911 por sus gritos, lo que se logró corroborar. Tanto la llamada, como el arribo de los efectivos, quedó certificado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.