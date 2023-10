-"Voté por La Libertad Avanza, desde la disidencia total porque no estoy de acuerdo con el camino que tomó Milei en el último tiempo. En la Ciudad de Buenos Aires, voté a Marra. ¿Si me tapé la nariz para votarlo? Claro que sí”.

-"Los votos son de la gente, son individuales. No importa con qué partidos arregles".

-"El viernes a la noche voy a escribir una manifestación en la que voy a decir qué voy a votar y porqué, y voy fundamentar mi voto".

-"Massa es una persona preparada para el cargo, no hay duda que es un conductor político y es alguien preparado desde siempre. Aunque no estoy de acuerdo con muchas cosas que hizo".

-"Milei hizo una elección mucho peor que lo esperado, no creció electoralmente. Y ahora llamó a la izquierda trotskista y les ofreció unos contratos si lo apoyan. El loteo de cargos es grave porque afecta a dos consignas que tuvo en los últimos meses: motosierra y la casta".

-“Milei, que no se te ocurra bajarte, que no te agarre la debilidad psicológica de Carlos Menem, del 2003. Y que explique cómo va a hacer la dolarización, y si la va a hacer o no. Yo vengo diciendo hace dos años que no se puede hacer. De todos modos, no creo que Milei se baje, por el momento, porque está en una etapa muy mesiánica de su vida, aunque si no consigue que Macri lo apoye…”

-“(Leandro) Santoro es como (Ricardo) Balbín en el 73, en el balotaje contra Cámpora… era una elección inútil. Hizo bien, aunque me sorprendió la rapidez de la decisión. Deben haber tenido alguna conversación con el macrismo”.